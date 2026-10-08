Дуа Липа создала свою программу для Лондонского литературного фестиваля
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Дуа Липа создала свою программу для Лондонского литературного фестиваля

Певица сформировала программу с участием известных писателей, поэтов и музыкантов, а также лично проведет несколько встреч

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Дуа Липа (фото: Getty Images)
Дата: 08 октября 2026

Дуа Липа на время сменит концертную сцену на литературную. Обладательница премии Grammy и основательница книжного клуба Service95 стала куратором Лондонского литературного фестиваля 2026 года.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Саутбенк-центра.

Кого Дуа Липа пригласила на фестиваль

Событие состоится в культурном центре Саутбенк с 20 октября по 1 ноября. Дуа Липа присоединилась к формированию программы и пригласила к участию авторов, книги и творчество которых она лично ценит.

Центральные события программы, подготовленной артисткой, пройдут 24 и 25 октября. Дуа Липа лично проведет разговор с Зеди Смит, посвященный ее дебютному роману "Белые зубы".

В тот же день певица встретится с канадским поэтом и музыкантом Мустафой. Следующим вечером ее собеседницей станет Патти Смит, которая представит мемуары "Хлеб ангелов". Билеты на это событие уже распроданы.

В общую программу фестиваля также вошли встречи с Та-Нехиси Коутсом, Эрнаном Диасом, Мэлори Блэкман, Кэй Темпест, Ханифом и Карло Курейши и другими представителями современной литературы.

Команда Service95 организует дискуссии о цензуре, мужской уязвимости, взаимосвязи музыки и литературы, а также бесплатном событии для молодых авторов. Одну из встреч проведут вместе с Английским ПЭН, защищающим свободу слова и поддерживающим писателей.

Почему куратором выбрали именно Дуа Липу

Литература уже давно занимает важное место в жизни певицы. В 2023 году она основала Service95 Book Club.

Каждый месяц проект выбирает новую книгу, публикует интервью с ее автором, тематические материалы, списки музыки и вопросы для читательских обсуждений.

Гостями книжного клуба уже становились Маргарет Этвуд, Джордж Сондерс и лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук. Книжкой октября 2026 года Дуа Липа избрала роман Кадзуо Ишигуро "Клара и Солнце".

"Чтение поддерживало меня на каждом этапе жизни: от новой ученицы в школе до поиска тихого убежища во время гастролей", - рассказала артистка.

По словам Дуа Липы, возможность сформировать программу одного из главных литературных фестивалей Лондона стала для нее исполнением мечты.

Дуа Липа создала свою программу для Лондонского литературного фестиваля
Дуа Липа (фото: Getty Images)

Она стремилась объединить на одной площадке как известных авторов, так и новые голоса, которые только начинают привлекать внимание широкой аудитории.

Лондонский литературный фестиваль проводят уже в девятнадцатый раз. Организаторы называют его продолжительным фестивалем литературы и устного слова в британской столице.

Событие этого года также станет частью празднования 75-летия Саутбенк-центра и Национального года чтения в Великобритании.

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