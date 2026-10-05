Жена Виктора Павлика призналась, какие пластические операции сделала: "не принимала себя"

Жена украинского певца Виктора Павлика, блоггерка Екатерина Репьяхова, откровенно рассказала об изменениях в своей внешности. Wave RBC.UA сообщает, что она показала архивные фото и призналась, какие косметологические и пластические процедуры делала последние годы.

Какие изменения во внешности она делала

По словам Репейовой, к кардинальным изменениям она впервые прибегла в 28 лет. Начала с улыбки - установила элайнеры, хотя серьезных проблем с зубами не было. Позже блоггерша добавила к своей бьюти-рутине профессиональное отбеливание зубов, которое, по ее словам, проходит примерно раз в год.

"У меня не было какой-то катастрофической проблемы, но все равно хотелось выровнять зубы. Я очень довольна", - рассказала она.

В 29 лет Репьяхова решилась на первую пластическую операцию - ринопластику. Блогерка говорит, что раньше не имела комплексов по форме носа, однако после того, как стала публичным человеком, услышала немало комментариев о его внешнем виде.

Екатерина Репьяхова до операций (фото: скриншот)

Впрочем, результатом она осталась довольна и называет ринопластику одним из лучших решений в своей жизни.

Следующей сменой стал подбородок. Репьяхова призналась, что многие годы хотела скорректировать его форму. Она сделала ментопластику, поскольку считала подбородок малым и скошенным, а также хотела избавиться от второго подбородка.

Первая операция, по словам блоггерши, оказалась неудачной. Поэтому примерно через полгода ей пришлось повторно обратиться к пластическому хирургу. В ходе второй процедуры ей установили меньший имплант.

"Пол года страдала, не принимала себя. Я делала ментопластику во второй раз. Мы с хирургом поставили меньший имплант - и совсем другая ситуация", - поделилась Екатерина.

Екатерина Репьяхова после операций (фото: скриншот)

Планирует ли делать новые операции

Пока новых пластических операций Репьяхова не планирует. В то же время она регулярно посещает косметолога. Среди процедур, которые блоггер делает - ботулинотерапия примерно раз в пол года, контурная пластика губ с филлером и профессиональный уход за кожей.

Также Репьяхова имеет пудровое напыление бровей. По ее словам, от природы волоски в этой зоне у нее очень светлые, поэтому она решила придать им выразительность.

Блогерка отмечает, что остановилась на косметологических процедурах и не планирует дальнейших пластических вмешательств.