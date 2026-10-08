Бритни Спирс показала взрослых сыновей: фото с новой семейной прогулки

Американская певица Бритни Спирс поделилась редкими кадрами со своими сыновьями - 21-летним Шоном Престоном и 20-летним Джейденом Джеймсом. Wave RBC.UA сообщает, что артистка провела с ребятами день в тематическом парке развлечений Dollywood.

Как выглядят сыновья певицы

Отношения Бритни с сыновьями долгое время были непростыми. Однако в последнее время, похоже, семье удается постепенно восстанавливать близкую связь.

В этот раз певица отправилась с Шоном и Джейденом в популярнейший парк аттракционов. Своими впечатлениями от семейной прогулки она поделилась в Instagram, опубликовав несколько фото и видео.

Для выхода она выбрала мини-юбку и рубашку в клетку, а ее сыновья были одеты в белые футболки и джинсы.

Семейный день не ограничился прогулкой по территории парка. Бритни вместе с Шоном и Джейденом катались на аттракционах.

Бритни Спирс с сыновьями (фото: instagram.com/britneyspears)

У певицы были непростые отношения с сыновьями

Для певицы такие общие моменты особенно важны, ведь в последние годы ее отношения с сыновьями переживали непростой период. Теперь же семья, похоже, постепенно возвращает традицию проводить время вместе.

Сейчас сыновьям Бритни Спирс уже 21 и 20 лет. Старший, Шон Престон, родился 14 сентября 2005 года, а младший Джейден Джеймс - 12 сентября 2006-го. Их отцом является танцовщик и бывший муж певицы Кевин Федерлайн.

После развода Бритни и Кевина в 2007 году ребята в основном оставались вне публичной жизни.

В последнее время Шон и Джейден все чаще появляются на публике. В июне 2026 года братья вместе дебютировали как модели на Парижской неделе мужской моды, выйдя на подиум показа Vetements сезона весна-лето 2027. Для обоих это был первый общий выход на большом международном подиуме.

Особенно активно в мире моды развивается Джейден. После дебюта в Vetements он появился в fashion-проектах, в частности, получил разворот в Interview Magazine и стал лицом мужской линейки уходовой косметики MAC.