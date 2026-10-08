Бритни Спирс показала взрослых сыновей: фото с новой семейной прогулки

Семья вместе сходила в парк развлечений и покаталась на аттракционах
Американская певица Бритни Спирс поделилась редкими кадрами со своими сыновьями - 21-летним Шоном Престоном и 20-летним Джейденом Джеймсом. Wave RBC.UA сообщает, что артистка провела с ребятами день в тематическом парке развлечений Dollywood.
Отношения Бритни с сыновьями долгое время были непростыми. Однако в последнее время, похоже, семье удается постепенно восстанавливать близкую связь.
В этот раз певица отправилась с Шоном и Джейденом в популярнейший парк аттракционов. Своими впечатлениями от семейной прогулки она поделилась в Instagram, опубликовав несколько фото и видео.
Для выхода она выбрала мини-юбку и рубашку в клетку, а ее сыновья были одеты в белые футболки и джинсы.
Семейный день не ограничился прогулкой по территории парка. Бритни вместе с Шоном и Джейденом катались на аттракционах.
Для певицы такие общие моменты особенно важны, ведь в последние годы ее отношения с сыновьями переживали непростой период. Теперь же семья, похоже, постепенно возвращает традицию проводить время вместе.
Сейчас сыновьям Бритни Спирс уже 21 и 20 лет. Старший, Шон Престон, родился 14 сентября 2005 года, а младший Джейден Джеймс - 12 сентября 2006-го. Их отцом является танцовщик и бывший муж певицы Кевин Федерлайн.
После развода Бритни и Кевина в 2007 году ребята в основном оставались вне публичной жизни.
В последнее время Шон и Джейден все чаще появляются на публике. В июне 2026 года братья вместе дебютировали как модели на Парижской неделе мужской моды, выйдя на подиум показа Vetements сезона весна-лето 2027. Для обоих это был первый общий выход на большом международном подиуме.
Особенно активно в мире моды развивается Джейден. После дебюта в Vetements он появился в fashion-проектах, в частности, получил разворот в Interview Magazine и стал лицом мужской линейки уходовой косметики MAC.