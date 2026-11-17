Американский актер Брэд Питт отреагировал на назначение Роберта Паттинсона новым Джеймсом Бондом. Он также признался, какую роль хотел бы сыграть в фильме об агенте 007.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на комментарий звезды ExtraTV .

Что сказал Питт о новом Джеймсе Бонде

Во время премьеры фильма "Новые злосчастные приключения Клиффа Бута" Питту сообщили, что Паттинсон официально избран следующим исполнителем роли Джеймса Бонда.

На эту новость актер отреагировал положительно. Он не скрывал восхищения коллегой.

"Мне очень нравится эта идея. Мне нравится то, что он делает. Мне нравится, что он выбирает. Я считаю, что он - настоящий профессионал", - сказал он.

Брэд Питт положительно оценил нового Бонда (фото: Getty Images)

Кроме того, актер признался, согласился бы сыграть злодея в новом фильме об известном шпионе. Он вспомнил Хавьера Бардема, воплотившего антагониста Рауля Силву в фильме "007: Координаты "Скайфолл"".

"Я бы хотел это сделать. Мой друг Хавьер так здорово с этим справился. Это высокая планка, но я возьмусь за это", - ответил Питт.



Что известно о новом Джеймсе Бонде

Напомним, 16 ноября 2026 года студия Amazon MGM Studios официально объявила Роберта Паттинсона новым исполнителем роли Джеймса Бонда. Он станет седьмым шпионом после Дэниела Крейга, который в последний раз появился в образе агента 007 в фильме "Не время умирать" (2021).

Режиссером следующего фильма о Бонде станет Дэнни Вильнев, известный работой над "Дюной" и триллером "Бегущий по лезвию 2049". Сценарий напишет Стивен Найт, создатель сериала "Острые козырьки". Продюсерами выступят Эми Паскаль и Дэвид Гейман.