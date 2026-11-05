Bratz выпустил куклу с образом фигуристки Алисы Лю: как она выглядит

Американская фигуристка Алиса Лю стала прототипом новой куклы Bratz. Игрушку создали по мотивам ее эффектного образа, в котором спортсменка выступала на Олимпийских играх.

Как выглядит кукла

Новая кукла воспроизводит узнаваемый стиль Алисы Лю, в частности ее фирменную прическу с чередованием светлых и темных прядей.

В комплект также вошли миниатюрная золотая медаль и коньки - детали, без которых сложно представить образ олимпийской чемпионки.

Кукла Bratz с Алисой Лю (фото: instagram.com/bratz)

Кукла Bratz с Алисой Лю (фото: instagram.com/bratz)

Кукла Bratz с Алисой Лю (фото: instagram.com/bratz)

Реакция звезды

Сама Алиса Лю уже успела оценить необычный подарок. В видео с распаковкой куклы фигуристка призналась, что увидеть собственный стиль воплощенным в культовой игрушке для нее было неожиданным и в то же время невероятным опытом.

"То, что мой стиль стал образом для куклы Bratz, кажется мне чем-то невероятным и сюрреалистическим", - поделилась спортсменка.

Похоже, новая кукла стала для Алисы Лю не менее приятным поводом к увлечению, чем ее олимпийские достижения.