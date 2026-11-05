Bratz випустив ляльку з образом фігуристки Аліси Лю: як вона виглядає
Головна Зірки Bratz випустив ляльку з образом фігуристки Аліси Лю: як вона виглядає
Зірки

Bratz випустив ляльку з образом фігуристки Аліси Лю: як вона виглядає

Лялька відтворює олімпійський образ фігуристки, доповнений її фірмовою зачіскою, золотою медаллю та ковзанами

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Аліса Лю (фото: Getty Images)
Дата: 05 листопада 2026

Американська фігуристка Аліса Лю стала прототипом нової ляльки Bratz. Іграшку створили за мотивами її ефектного образу, у якому спортсменка виступала на Олімпійських іграх.

Як повідомляє Wave RBC.UA, про появу мінікопії спортсменки повідомив бренд Bratz.

Як виглядає лялька

Нова лялька відтворює впізнаваний стиль Аліси Лю, зокрема її фірмову зачіску з чергуванням світлих і темних пасом.

До комплекту також увійшли мініатюрна золота медаль та ковзани - деталі, без яких складно уявити образ олімпійської чемпіонки.

Bratz випустив ляльку з образом фігуристки Аліси Лю: як вона виглядає
Лялька Bratz з Алісою Лю (фото: instagram.com/bratz)
Bratz випустив ляльку з образом фігуристки Аліси Лю: як вона виглядає
Лялька Bratz з Алісою Лю (фото: instagram.com/bratz)
Bratz випустив ляльку з образом фігуристки Аліси Лю: як вона виглядає
Лялька Bratz з Алісою Лю (фото: instagram.com/bratz)

Реакція зірки

Сама Аліса Лю вже встигла оцінити незвичайний подарунок. У відео з розпакуванням ляльки фігуристка зізналася, що побачити власний стиль втіленим у культовій іграшці для неї було несподіваним і водночас неймовірним досвідом.

"Те, що мій стиль став образом для ляльки Bratz, здається мені чимось неймовірним і сюрреалістичним", - поділилася спортсменка.

Схоже, нова лялька стала для Аліси Лю не менш приємним приводом для захоплення, ніж її олімпійські досягнення.

Головні новини
Зірки на виборах в США: як голосували Педро Паскаль, Дженніфер Лоуренс та інші Зірки на виборах в США: як голосували Педро Паскаль, Дженніфер Лоуренс та інші БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили кліп на пісню, що стала саундтреком фільму про ГУР БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили кліп на пісню, що стала саундтреком фільму про ГУР Гоґвортс оживає: HBO показав нові кадри "Гаррі Поттера" з головним тріо Гоґвортс оживає: HBO показав нові кадри "Гаррі Поттера" з головним тріо