Bratz випустив ляльку з образом фігуристки Аліси Лю: як вона виглядає

Американська фігуристка Аліса Лю стала прототипом нової ляльки Bratz. Іграшку створили за мотивами її ефектного образу, у якому спортсменка виступала на Олімпійських іграх.

Як повідомляє Wave RBC.UA, про появу мінікопії спортсменки повідомив бренд Bratz.

Як виглядає лялька

Нова лялька відтворює впізнаваний стиль Аліси Лю, зокрема її фірмову зачіску з чергуванням світлих і темних пасом.

До комплекту також увійшли мініатюрна золота медаль та ковзани - деталі, без яких складно уявити образ олімпійської чемпіонки.

Лялька Bratz з Алісою Лю (фото: instagram.com/bratz)

Лялька Bratz з Алісою Лю (фото: instagram.com/bratz)

Лялька Bratz з Алісою Лю (фото: instagram.com/bratz)

Реакція зірки

Сама Аліса Лю вже встигла оцінити незвичайний подарунок. У відео з розпакуванням ляльки фігуристка зізналася, що побачити власний стиль втіленим у культовій іграшці для неї було несподіваним і водночас неймовірним досвідом.

"Те, що мій стиль став образом для ляльки Bratz, здається мені чимось неймовірним і сюрреалістичним", - поділилася спортсменка.

Схоже, нова лялька стала для Аліси Лю не менш приємним приводом для захоплення, ніж її олімпійські досягнення.