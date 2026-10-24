Блестки, неон и цветные тени: как Доджа Кэт воспроизводит эстетику 80-х

Wave RBC.UA рассказывает подробнее о ретро-макияжах певицы и кто стоит за ее образами.

Сейчас Доджа в разгаре мирового тура, посвященного ее пятому студийному альбому Vie, содержащему выраженное ретро-звучание 80-х годов. Эту эстетику певица передает и через свои сценические образы, появляясь с ярким неоновым макияжем, графическими стрелками, разноцветными тенями и блестками. Она превращает свое лицо почти в арт-объект, в котором хочется рассматривать детали.

Певица Доджа Кэт хорошо известна своими эпатажными образами, яркими макияжами и костюмами. Вспомнить только один из самых известных ее выходов на показе Sciaparelli в 2023 году, когда ее тело покрыли около 30 тысячами красных кристаллов Svarowski.

Эстетика 80-х

Альбом Via вышел год назад, в сентябре 2025 года, он содержит 15 композиций и имеет выраженное ретро-звучание 80-х годов. В интервью NYLON певица рассказывала, что ее давно вдохновляла культура 1970-1980-х, она считает, что это было насыщенное время для художников и художников.

В частности, она увлекается и макияжем тех времен, а больше ей нравится, что тогда было много экспериментов и возможностей для самовыражения.

"Они невероятно наносили тени для век, однако мое любимое - это то, как они объединяли румяна и тени. Они становились практически одним целым, румяна поднимались по скуле к вискам, переходили на веки и даже выходили за пределы бровей. Это просто невероятно", - рассказывала Доджа.

Она воспроизвела эту эстетику в своих сценических образах в масштабном туре, посвященном альбому. Тур начался в ноябре прошлого года и завершится 1 декабря 2026 года выступлением на Madison Square Garden в Нью-Йорке. В общей сложности запланировано более 60 шоу, для каждого из которых певица вместе с командой создают уникальный и яркий образ.

Образы Доджи Кэт

Для каждого выступления Доджа Кэт вместе с командой готовит что-нибудь интересное и уникальное.

Например, для выступления в Сан-Паулу Доджа была со smoky eyes, черными стрелками, блестками в уголках глаз, глянцевыми губами с четким контуром и в конфетно-розовом коротком парике. У Глазго певица появилась с неоново-зелеными волосами, темными блестящими губами и звездочками на глазах. В Чикаго – короткие черные волосы, тонкие брови-ниточки, яркие кукольные румяна и зелено-фиолетовые тени со стрелками. А у Солт Лейк Сити основной акцент был на губы (желтые с черным контуром), снова яркие заметные румяна, графические стрелки и большие накладные ресницы.

Каждый образ уникален и неповторим, но все объединяет эпатаж, яркость, насыщенность и цветность. Доджа и ее команда не боятся экспериментировать и играть с цветами и текстурами. Если кто-то и способен соединить фиолетовые тени, зеленые блестки, ярко-розовые румяна и пурпурные губы, то это Доджа Кэт.

Певица время от времени сотрудничает с разными визажистами и стилистами, однако во время этого тура за ее образы отвечает Иван Нуньес – американский визажист, который кроме нее работал также со многими другими звездами, например Эшли Грэм, Шей Митчелл, Дитой фон Тиз и другими.

Какой косметикой пользуется

Еще в 2025 году певица стала глобальным послом бренда MAC. "Макияж - это мои краски, моя броня, мой способ создавать образы, а бренд MAC всегда олицетворял именно такое искусство и свободу. Мы пойдем еще дальше - откроем людям красоту в совершенно новом свете... и, конечно же, не обойдемся без щедрой оттенковой порции Lady Danger", - так прокомментировала До.

Ни артистка, ни ее визажист Нуньес не раскрывают конкретных продуктов, которые используются для сценических образов во время тура. Однако ранее, в интервью Nylon, Доджа отдельно выделяла тушь Gigablack и ту же помаду в оттенке Lady Danger от MAC. Именно их она обязательно положит с собой в косметичку.

Также ранее в видео о подготовке артистки к Met Gala 2026 Нуньес и Доджа рассказали о продуктах, которые использовали для создания чудесного образа. В частности, взяли палетку теней Connect In Colour, карандаш для губ Lip Pencil Cork, блеск для губ Lipglass C-Thru и прочее.