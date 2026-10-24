Блискітки, неон та кольорові тіні: як Доджа Кет відтворює естетику 80-х

Wave RBC.UA розповідає детальніше про ретро-макіяжі співачки та хто стоїть за її образами.

Зараз Доджа в розпалі світового туру, присвяченого її пʼятому студійному альбому Vie, який містить виражене ретро-звучання 80-х років. Цю естетику співачка передає і через свої сценічні образи, зʼявляючись з яскравим неоновим макіяжем, графічними стрілками, різнокольоровими тінями і блискітками. Вона перетворює своє обличчя майже на арт-обʼєкт, в якому хочеться розглядати деталі.

Співачка Доджа Кет добре відома своїми епатажними образами, яскравими макіяжами та костюмами. Згадати тільки один з найвідоміших її виходів на показі Sciaparelli в 2023 році, коли її тіло вкрили приблизно 30 тисячами червоних кристалів Svarowski.

Естетика 80-х

Альбом Via вийшов рік тому, у вересні 2025 року, він містить 15 композицій та має виражене ретро-звучання 80-х років. В інтервʼю NYLON співачка розповідала, що її давно надихала культура 1970-1980-х років, вона вважає, що це був насичений час для художників та митців.

Зокрема, вона захоплюється і макіяжем тих часів, а найбільше їй подобається, що тоді було багато експериментів і можливостей для самовираження.

“Вони неймовірно наносили тіні для повік, проте моє улюблене – це те, як вони обʼєднували рум'яна та тіні. Вони ставали практично одним цілим, румʼяна піднімалися по вилиці до скронь, переходили на повіки і навіть виходили за межі брів. Це просто неймовірно”, – розповідала Доджа.

Тож вона відтворила цю естетику в своїх сценічних образах в масштабному турі, присвяченому альбому. Тур розпочався в листопаді минулого року і закінчиться 1 грудня 2026 року виступом на Madison Square Garden у Нью-Йорку. Загалом заплановано понад 60 шоу, для кожного з яких співачка разом з командою створюють унікальний та яскравий образ.

Образи Доджі Кет

Для кожного виступу Доджа Кет разом з командою готує щось цікаве та унікальне.

Наприклад, для виступу в Сан-Паулу Доджа була зі smoky eyes, чорними стрілками, блискітками в куточках очей, глянцевими губами з чітким контуром та в цукерково-рожевій короткій перуці. В Глазго співачка зʼявилась з неоново-зеленим волоссям, темними блискучими губами та зірочками на очах. В Чикаго – коротке чорне волосся, тонкі брови-ниточки, яскраві лялькові румʼяна та зелено-фіолетові тіні зі стрілками. А в Солт Лейк Сіті основний акцент був на губи (жовті з чорним контуром), знову яскраві помітні румʼяна, графічні стрілки та великі накладні вії.

Кожен образ унікальний та неповторний, проте всі обʼєднує епатаж, яскравість, насиченість та кольоровість. Доджа та її команда не бояться експериментувати та гратися з кольорами та текстурами. Якщо хтось і здатен гармонійно поєднати фіолетові тіні, зелені блискітки, яскраво-рожеві румʼяна та пурпурові губи, то це Доджа Кет.

Співачка час від часу співпрацює з різними візажистами та стилістами, проте під час цього туру за її образи відповідає Іван Нуньєс – американський візажист, який, окрім неї, працював також з багатьма іншими зірками, наприклад Ешлі Грем, Шей Мітчелл, Дітою фон ТІз та іншими.

Якою косметикою користується

Ще в 2025 році співачка стала глобальною амбасадоркою бренду MAC. “Макіяж — це мої фарби, моя броня, мій спосіб створювати образи, а бренд MAC завжди уособлював саме таке мистецтво й свободу. Ми підемо ще далі — відкриємо людям красу в абсолютно новому світлі... і, звісно ж, не обійдемося без щедрої порції відтінку Lady Danger”, – так прокоментувала Доджа цю подію в своєму Instagram.

Ні артистка, ні її візажист Нуньєс не розкривають конкретні продукти, які використовують для сценічних образів під час туру. Проте раніше, в інтервʼю Nylon, Доджа окремо виділяла туш Gigablack та ту саму помаду у відтінку Lady Danger від MAC. Саме їх вона обовʼязково покладе з собою в косметичку.

Також, раніше у відео про підготовку артистки до Met Gala 2026 Нуньєс та Доджа розповіли про продукти, які використали для створення нюдового образу. Зокрема, взяли палетку тіней Connect In Colour, олівець для губ Lip Pencil Cork, блиск для губ Lipglass C-Thru та інше.