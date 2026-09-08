Анджелина Джоли растрогала объятиями с Сальмой Хайек на праздновании в Риме

Анджелина Джоли и Сальма Хайек встретились в Риме на праздновании 60-летия мексиканской актрисы. Теплый момент с участием голливудских звезд попал на фото, которым на днях поделилась одна из гостей вечеринки, певица Тесс Бу Куарон.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram Бу Куарон.

Как Джоли и Хайек тронули объятиями

Сальма отпраздновала юбилей 2 сентября, однако подробности частной вечеринки начали появляться в сети только недавно. Так, новыми кадрами с торжества поделилась Бу Куарон - дочь режиссера Альфонсо Куарона и близкая подруга семьи Хайек.

На одном из снимков Сальма позирует вместе с Анджелиной Джоли. Давно дружащие актрисы тепло обнимаются перед камерой. Их встреча стала одним из самых милых моментов вечера.

Для Джоли и Хайек это не первое совместное появление. Актрисы вместе снимались в фильме "Вечные" (Eternals), а также работали над лентой "Без крови" (Without Blood), режиссером которой выступила Анджелина.

Хайек и Джоли (фото: instagram.com/bucuaron)

Как Сальма Хайек праздновала 60-летие

Юбилейная вечеринка прошла в кругу близких друзей и семьи. Среди гостей также были муж Риты Оры Тайка Вайтети, дочь Сальмы Валентина Палома и другие.

Бу Куарон опубликовала целую подборку кадров с праздника, оставив лаконичную подпись.

"В Риме… с днем рождения, Сальма Хайек", - написала она.

Бу Куарон показала кадры с вечеринки Хайек (фото: instagram.com/bucuaron)

Свой 60-й день рождения Сальма также отметила особым постом. 7 сентября она опубликовала серию кадров с отдыха у океана и написала, что встречает новый этап жизни с благодарностью.

Хайек опубликовала фото в 60-летие (фото: instagram.com/salmahayek)