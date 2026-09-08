Четыре года без Елизаветы II: почему ее образы никогда не были случайными

Wave RBC.UA рассказывает, зачем королева носила яркие цвета, как использовала одежду в дипломатии и какие правила стояли за ее знаменитыми образами.

8 сентября исполняется четыре года от смерти Елизаветы II. За десятилетие на престоле она создала один из самых узнаваемых стилей в мире.

Яркие цвета были не просто любовью к эффектным образам.

Насыщенно-розовый, салатовый, голубой, желтый, фиолетовый - Елизавета II могла появиться практически в любом цвете радуги.

Но выбор ярких оттенков имел вполне практичную причину. Во время официальных мероприятий королева часто находилась среди огромных толп, поэтому ее образ должен быть хорошо заметен даже стоящим далеко.

Именно поэтому дневной гардероб Елизаветы II постепенно превратился в узнаваемую формулу: пальто или костюм чистого цвета и шляпу в тон.

Royal Collection Trust прямо называет этот принцип способом обеспечить максимальную видимость монарха во время публичных мер.

Елизавета II (фото: Getty Images)

Ее одежда работала как дипломатическая речь

Для заграничных поездок гардероб королевы готовили особенно тщательно. В цветах, декоре и тканях могли появляться символы посещаемой ею страны.

Например, для государственного пира в Пакистане 1961 года Норман Гартнелл создал белое платье с эффектной изумрудно-зеленой деталью – цветами государственного флага страны.

А во время подготовки к туру по Индии, Пакистану и Непалу Елизавета II собственноручно оставила на эскизе Hardy Amies пожелание использовать желтый атлас.

В этих культурах желтый ассоциировался со здоровьем и процветанием.

Именно поэтому сегодня исследователи королевского гардероба говорят о diplomatic dressing - одежда была для Елизаветы II частью коммуникации не меньше, чем официальные речи.

Даже шляпы имели свои правила

Экстравагантные шляпки стали одним из главных символов стиля королевы, однако и здесь эстетика подчинялась ее работе.

Шляпа не должна была закрывать лицо, ведь люди должны были видеть монарха.

Поэтому дизайнеры избегали слишком широких полей или перекрывающих обзор конструкций.

Елизавета II (фото: Getty Images)

British Vogue также рассказывает, что для каждой шляпы Елизавета имела по две шпильки соответствующего цвета.

Это позволяло надежно зафиксировать его даже в ветреную погоду и оставить руки свободными для рукопожатий и цветов.

Сумка была почти частью униформы

Еще одна вещь, без которой трудно представить Елизавету II, - компактная структурированная сумка.

Она годами оставалась поклонницей классических моделей, в том числе британского бренда Launer.

Сумки чаще всего были черными или белыми, а для вечерних выходов - серебристыми или золотыми.

Бывший руководитель Launer Джеральд Бодмер вспоминал, что королева однажды сказала ему: без сумки она просто не чувствует себя полностью одетой.

А вот что именно Елизавета носила внутри, до сих пор совсем неизвестно. Куратор ее fashion-архива Кэролайн де Гито намеренно оставляет эту деталь загадкой.

Елизавета II (фото: Getty Images)

Королева не боялась повторять образы

Несмотря на огромный гардероб, Елизавета II далеко не всегда одевала вещи всего один раз.

British Vogue отмечает, что некоторые ансамбли она повторяла в течение десятилетий - отдельные вещи могли появляться на ней до 20 раз примерно за 30 лет.

То есть, задолго до современной дискуссии об ответственном потреблении одна из самых известных женщин мира спокойно выходила на публику в уже знакомых образах.

Даже зонт должен был подходить к пальто

Королевский dress code должен был работать в любую британскую погоду.

С конца 1960-х Елизавета II пользовалась прозрачными зонтиками Fulton.

Они не скрывали ее от людей и фотографов, а впоследствии для королевы начали изготавливать модели с цветной полосой и рукояткой, подобранными под конкретный образ.

Так же практичными были и туфли: стойкие каблуки умеренной высоты позволяли проводить часы на официальных мероприятиях и передвигаться разными поверхностями.

Елизавета II (фото: Getty Images)

За консервативным стилем скрывался активный соавтор

Елизавета II не просто получала готовые вещи от дизайнеров. Архивные эскизы, образцы тканей и переписка свидетельствуют о том, насколько активно она участвовала в создании собственного гардероба.

В течение десятилетий с ними работали ведущие британские кутюрье, среди которых Norman Hartnell и Hardy Amies.

Королева могла выбирать ткани, корректировать детали и определять цвета будущих образов.

Именно эта продуманность и сделала ее стиль столь узнаваемым. Силуэт менялся немного, зато цвет, брошь, ткань или маленькая деталь могли рассказать гораздо больше.

Четыре года спустя после смерти Елизаветы II ее гардероб продолжают исследовать именно как часть истории британской моды.

Выставка же в Букингемском дворце показывает: знаменитые пальто и шляпки были не просто личными предпочтениями королевы, а продуманной системой визуальной коммуникации.