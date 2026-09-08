Анджеліна Джолі зворушила обіймами з Сальмою Гаєк на святкуванні в Римі

Анджеліна Джолі та Сальма Гаєк зустрілися в Римі на святкуванні 60-річчя мексиканської акторки. Теплий момент за участю голлівудських зірок потрапив на фото, яким днями поділилися одна з гостей вечірки, співачка Тесс Бу Куарон.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Бу Куарон.

Як Джолі та Гаєк зворушили обіймами

Сальма відсвяткувала ювілей 2 вересня, однак подробиці приватної вечірки почали з'являтися в мережі лише нещодавно. Так, новими кадрами з урочистостей поділилася Бу Куарон - донька режисера Альфонсо Куарона та близька подруга родини Гаєк.

На одному зі знімків Сальма позує разом з Анджеліною Джолі. Акторки, які давно товаришують, тепло обіймаються перед камерою. Їхня зустріч стала одним із наймиліших моментів вечора.

Для Джолі та Гаєк це не перша спільна поява. Акторки разом знімалися у фільмі "Вічні" (Eternals), а також працювали над стрічкою "Без крові" (Without Blood), режисеркою якої виступила Анджеліна.

Гаєк та Джолі (фото: instagram.com/bucuaron)

Як Сальма Гаєк святкувала 60-річчя

Ювілейна вечірка пройшла у колі близьких друзів і родини. Серед гостей також були чоловік Ріти Ори Тайка Вайтіті, донька Сальми Валентина Палома та інші.

Бу Куарон опублікувала цілу добірку кадрів зі свята, залишивши лаконічний підпис.

"У Римі… з днем народження, Сальма Гаєк", - написала вона.

Бу Куарон показала кадри з вечірки Гаєк (фото: instagram.com/bucuaron)

Свій 60-й день народження Сальма також відзначила особливим дописом. 7 вересня вона опублікувала серію сміливих кадрів з відпочинку біля океану та написала, що зустрічає новий етап життя з вдячністю.

Гаєк показала фото у 60-річчя (фото: instagram.com/salmahayek)