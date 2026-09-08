Напівпрозорі боді, французький вайб та “рогаті” шоломи: як одяглися українці на Burning Man
Головна Стиль Напівпрозорі боді, французький вайб та “рогаті” шоломи: як одяглися українці на Burning Man
Стиль

Напівпрозорі боді, французький вайб та “рогаті” шоломи: як одяглися українці на Burning Man

Образи були найрізноманітніші: від стилю Бріджертонів до паєток та патріотичних кольорів

Автор: Дарʼя Михайловська
Фото: Марія Чебаненко (фото: instagram.com/mary_chebanenko)
Дата: 08 вересня 2026

В США, в пустелі Невада, пройшов фестиваль незалежного мистецтва Burning Man. Подія щороку приваблює тисячі творчих та яскравих людей, які підбирають цікаві, незвичні та навіть дещо божевільні образи. Для гостей події це привід дати волю фантазії і одягнутися так, як в звичайному житті навряд чи вийде.

Серед аудиторії фестивалю були також і українці, Wave RBC.ua розповідає, які луки вони підібрали.

Дінара Касько

Українська кондитерка та шеф-кухарка вже втретє відвідує Burning Man. Вона обрала образ в стилі серіалу “Бріджертон” – корсет, мереживо, висока світла перука, віяло, рукавички та перли.

Дарʼя Шаповалова

Співзасновниця цифрової fashion-платформи DRESSX і Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Дарʼя Шаповалова вже вшосте відвідала фестиваль і цього року рішення було прийняте в останній момент. Вона одягла рожеву пухнасту шуб, а також білу напівпрозору сукню та грубі чорні чоботи.

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