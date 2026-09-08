Полупрозрачные боди, французский вайб и "рогатые" шлемы: как оделись украинцы на Burning Man
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Стиль

Полупрозрачные боди, французский вайб и "рогатые" шлемы: как оделись украинцы на Burning Man

Образы были самые разные: от стиля Бриджертонов до паеток и патриотических цветов

Автор: Дарья Михайловская
Фото: Мария Чебаненко (фото: instagram.com/mary_chebanenko)
Дата: 08 сентября 2026

В США в пустыне Невада прошел фестиваль независимого искусства Burning Man. Событие ежегодно привлекает тысячи творческих и ярких людей, подбирающих интересные, необычные и даже сумасшедшие образы. Для гостей события это повод дать свободу фантазии и одеться так, как в обычной жизни вряд ли получится.

Среди аудитории фестиваля были и украинцы, Wave RBC.ua рассказывает, какие луки они подобрали.

Динара Касько

Украинская кондитерка и шеф-повар уже в третий раз посещает Burning Man. Она выбрала образ в стиле сериала "Бриджертон" - корсет, кружево, высокий светлый парик, веер, перчатки и жемчуг.

Дарья Шаповалова

Соучредитель цифровой fashion-платформы DRESSX и Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Дарья Шаповалова уже в шестой раз посетила фестиваль и в этом году решение было принято в последний момент. Она надела розовую пушистую шубку, а также белое полупрозрачное платье и грубые черные сапоги.

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