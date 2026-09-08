Полупрозрачные боди, французский вайб и "рогатые" шлемы: как оделись украинцы на Burning Man

В США в пустыне Невада прошел фестиваль независимого искусства Burning Man. Событие ежегодно привлекает тысячи творческих и ярких людей, подбирающих интересные, необычные и даже сумасшедшие образы. Для гостей события это повод дать свободу фантазии и одеться так, как в обычной жизни вряд ли получится.

Среди аудитории фестиваля были и украинцы, Wave RBC.ua рассказывает, какие луки они подобрали.