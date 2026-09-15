Анджелина Джоли появилась на публике с 21-летней дочерью: стильный выход в Нью-Йорке

Анджелина Джоли провела вечер в Нью-Йорке вместе со своей 21-летней дочерью Захарой. Актриса посетила показ своего фильма "Без крови" (Without Blood), где особо привлекло внимание появление ее старшей приемной дочери.

Wave RBC.UA сообщает, что мама и дочь вместе позировали перед фотографами, держались за руки, демонстрируя теплые отношения.

Образ total black

Для совместного выхода они избрали лаконичные черные образы. Джоли предстала перед камерами в элегантном наряде, а Захара поддержала мамину сдержанную стилистику и тоже оделась в черном.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой (фото: Getty Images)

Их общий выход стал одним из редких моментов, когда дочь сопровождает известную маму на публичном мероприятии.

Лента "Без крови" стала для Джоли очередной режиссерской работой. Фильм основан на одноименном романе Алессандро Барикко и рассказывает историю женщины, после пережитой трагедии встречающейся с мужчиной, связанным с ее прошлым.

Что известно о Захаре Джоли

Захара Марли Джоли - старшая приемная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта. Она родилась в Эфиопии, а в июле 2005 года Джоли удочерила девочку, которой на тот момент было около шести месяцев. Впоследствии Захару официально усыновил и Брэд Питт.

В отличие от своих знаменитых родителей Захара не связала профессиональное будущее с кино или шоу-бизнесом. В мае 2026 года она окончила престижный женский Spelman College в Атланте, где изучала психологию и получила степень бакалавра.

Захара также неоднократно оказывалась в центре внимания из-за своих отношений с отцом. Во время учебы в колледже и на выпускных мероприятиях она представлялась как Захар Марли Джоли, без фамилии Питт.

Несмотря на внимание прессы, Захара преимущественно держится в стороне от голливудской жизни. Ее появление вместе с Анджелиной Джоли на нью-йоркском мероприятии стало еще одним случаем увидеть, как сегодня выглядит 21-летняя дочь актрисы.