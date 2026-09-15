Анджеліна Джолі з'явилася на публіці з 21-річною донькою: стильний вихід у Нью-Йорку

Анджеліна Джолі провела вечір у Нью-Йорку разом зі своєю 21-річною донькою Захарою. Акторка відвідала показ свого фільму "Без крові" (Without Blood), де особливо привернула увагу поява її старшої прийомної доньки.

Wave RBC.UA повідомляє, що мама й донька разом позували перед фотографами, трималися за руки, демонструючи теплі стосунки.

Образ total black

Для спільного виходу вони обрали лаконічні чорні образи. Джолі з'явилася перед камерами в елегантному вбранні, а Захара підтримала мамину стриману стилістику та також одягнулася в чорному.

Анджеліна Джолі з донькою Захарою (фото: Getty Images)

Їхній спільний вихід став одним із тих рідкісних моментів, коли донька супроводжує відому маму на публічному заході.

Стрічка "Без крові" стала для Джолі черговою режисерською роботою. Фільм заснований на однойменному романі Алессандро Барікко та розповідає історію жінки, яка після пережитої трагедії зустрічається з чоловіком, пов'язаним із її минулим.

Що відомо про Захару Джолі

Захара Марлі Джолі - старша прийомна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Вона народилася в Ефіопії, а в липні 2005 року Джолі удочерила дівчинку, якій на той момент було близько шести місяців. Згодом Захару офіційно всиновив і Бред Пітт.

На відміну від своїх знаменитих батьків, Захара не пов'язала професійне майбутнє з кіно чи шоу-бізнесом. У травні 2026 року вона закінчила престижний жіночий Spelman College в Атланті, де вивчала психологію та здобула ступінь бакалавра.

Захара також неодноразово опинялася в центрі уваги через свої стосунки з батьком. Під час навчання в коледжі та на випускних заходах вона представлялася як Захара Марлі Джолі, без прізвища Пітт.

Попри увагу преси, Захара переважно тримається осторонь голлівудського життя. Її поява разом з Анджеліною Джолі на нью-йоркському заході стала ще однією нагодою побачити, як сьогодні виглядає 21-річна донька акторки.