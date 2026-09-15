Алина Гросу растрогала признанием об отце своего сына: "Просто замечательный"

Украинская певица Алина Гросу продолжает держать личную жизнь подальше от излишнего внимания. Артистка не раскрывает публично своего мужа, с которым воспитывает сына, но время от времени делится с подписчиками деталями их семейной жизни.

Wave RBC.UA сообщает, что на этот раз поклонники решили узнать больше об избраннике певицы и поинтересовались, каким он является папой. Ответом Гросу поделилась в Instagram .

Что певица рассказала о своем муже

По словам артистки, ее муж отлично справляется с отцовством. Она призналась, что еще при выборе спутника жизни для нее было важно, каким мужчина может стать отцом.

"Просто замечательный. И мне кажется, я вообще выбирала себе мужа по принципу, будет ли он хорошим отцом или нет", - рассказала Алина.

Алина Гросу (фото: скриншот)

Певица также дала понять, что довольна своим выбором и считает, что у ее сына есть заботливый папа. Своего избранника она назвала "просто топ".

В то же время Гросу не спешит показывать мужчину публике. Однако в сети его связывают с российским актером Романом Полянским.

Алина Гросу с мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)

Рождение сына стало важной страницей в жизни певицы. Гросу время от времени рассказывает о материнстве и изменениях, которые принесла появление ребенка, однако пытается сохранять конфиденциальность в вопросах, касающихся ее семьи.