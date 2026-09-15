Аліна Гросу розчулила зізнанням про батька свого сина: "Просто чудовий"

Українська співачка Аліна Гросу продовжує тримати особисте життя подалі від зайвої уваги. Артистка не розкриває публічно свого чоловіка, з яким виховує сина, однак час від часу ділиться з підписниками деталями їхнього сімейного життя.

Wave RBC.UA повідомляє, що цього разу шанувальники вирішили дізнатися більше про обранця співачки та поцікавилися, яким він є татом. Відповіддю Гросу поділилася в Instagram .

Що співачка розповіла про свого чоловіка

За словами артистки, її коханий чудово справляється з батьківством. Вона зізналася, що ще під час вибору супутника життя для неї було важливо, яким чоловік може стати батьком.

"Просто чудовий. І мені здається, я взагалі вибирала собі чоловіка за принципом, чи буде він хорошим батьком, чи ні", - розповіла Аліна.

Аліна Гросу (фото: скриншот)

Співачка також дала зрозуміти, що задоволена своїм вибором і вважає, що її син має турботливого тата. Свого обранця вона назвала "просто топ".

Водночас Гросу не поспішає показувати чоловіка публіці. Однак, у мережі його пов'язують із російським актором Романом Полянським.

Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Народження сина стало важливою новиною в житті співачки. Гросу час від часу розповідає про материнство та зміни, які принесла їй поява дитини, проте намагається зберігати приватність у питаннях, що стосуються її родини.