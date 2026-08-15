Алессандра Амбросио выходит замуж: супермодель похвасталась роскошным кольцом

Алессандра Амбросио готовится к свадьбе. 45-летняя супермодель объявила о помолвке с австралийским ювелирным дизайнером Баком Палмером, с которым встречается почти два года.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram "Ангела" Victoria's Secret.

Самое объяснение состоялось еще в апреле 2026 года во время романтического путешествия пары в Индонезию.

Однако влюбленные около четырех месяцев держали новость в тайне и только 11 августа решили рассказать о ней публично.

На опубликованных кадрах Палмер становится перед Амбросио на одно колено прямо на пляже.

Вокруг пары выложили большое сердце из красных тропических цветов.

"Я бы выбрала тебя в этой жизни и в каждой другой. За наше навсегда, любимый", - написала модель.

Алессандра Амбросио выходит замуж за Бака Палмера (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Как выглядит кольцо Амбросио

Отдельное внимание привлекло массивное кольцо для помолвки. По оценкам ювелирных экспертов, центральный бриллиант удлиненной cushion-формы может весить около 5-7 каратов , а по некоторым оценкам – до 8 каратов.

Камень расположен в широкой оправе из желтого золота. Ориентировочная стоимость украшения оценивается в 200-500 тысяч долларов в зависимости от точных характеристик бриллианта.

Особенно символично, что жених Амвросио сам работает ювелирным дизайнером.

Впрочем, публично не подтверждено, создал ли он именно кольцо.

Алессандра Амбросио выходит замуж за Бака Палмера (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Что известно об отношениях пары

Амвросио и Палмер начали встречаться в 2024 году, а в декабре того же года впервые публично подтвердили свои отношения.

Для модели это может стать первым браком. Ранее она была обручена с бизнесменом Джейми Мазуром, с которым двое детей - дочь Аня и сын Ноа.

Палмер ранее был женат на модели Эшли Гарт.