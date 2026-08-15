Алессандра Амбросіо виходить заміж: супермодель похизувалася розкішною каблучкою

Алессандра Амбросіо готується до весілля. 45-річна супермодель оголосила про заручини з австралійським ювелірним дизайнером Баком Палмером, з яким зустрічається майже два роки.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram "Ангела" Victoria's Secret.

Саме освідчення відбулося ще у квітні 2026 року під час романтичної подорожі пари до Індонезії.

Проте закохані близько чотирьох місяців тримали новину в таємниці й лише 11 серпня вирішили розповісти про неї публічно.

На опублікованих кадрах Палмер стає перед Амбросіо на одне коліно просто на пляжі.

Навколо пари виклали велике серце з червоних тропічних квітів.

"Я обрала б тебе в цьому житті й у кожному іншому. За наше назавжди, коханий", - написала модель.

Алессандра Амбросіо виходить заміж за Бака Палмера (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Який вигляд має каблучка Амбросіо

Окрему увагу привернула масивна каблучка для заручин. За оцінками ювелірних експертів, центральний діамант видовженої cushion-форми може важити близько 5-7 каратів, а за деякими оцінками - до 8 каратів.

Камінь розміщений у широкій оправі з жовтого золота. Орієнтовну вартість прикраси оцінюють у 200-500 тисяч доларів, залежно від точних характеристик діаманта.

Особливо символічно, що наречений Амбросіо сам працює ювелірним дизайнером.

Втім, публічно не підтверджено, чи саме він створив каблучку.

Алессандра Амбросіо виходить заміж за Бака Палмера (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Що відомо про стосунки пари

Амбросіо та Палмер почали зустрічатися у 2024 році, а у грудні того ж року вперше публічно підтвердили свої стосунки.

Для моделі це може стати першим шлюбом. Раніше вона була заручена з бізнесменом Джеймі Мазуром, із яким має двох дітей - доньку Аню та сина Ноа.

Палмер раніше був одружений із моделлю Ешлі Гарт.