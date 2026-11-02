"Или все, или ничего": невеста Роберта Паттинсона заговорила о свадьбе

Британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус рассказала, что их свадьба с Робертом Паттинсоном еще не состоялась, несмотря на слухи о тайном браке. Звезда поделилась, каким видит будущий праздник, и объяснила, почему пара пока отложила эти планы.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на интервью Сьюки для The Sunday Times , опубликованное 1 ноября.

Какой будет свадьба Паттинсона и Уотерхаус

По словам певицы, если они решат устроить свадьбу, то подойдут к празднованию с размахом. Вотергаус описала свой подход как выбор между всем и ничем.

"Если бы мы решили это сделать, то устроили бы огромную вечеринку, оторвались бы по полной", - сказала Вотергаус.

В то же время, конкретной даты церемонии она не назвала. Свадебные планы отложены, по меньшей мере, до завершения этого года.

Почему пара откладывает празднование

Одна из причин - насыщенные рабочие графики и постоянные переезды. После рождения дочери семья часто живет в арендованных помещениях и меняет местожительство каждые несколько месяцев.

По словам Уотерхаус, они пытаются обустраивать быт там, где могут оставаться вместе семьей.

Ее гастроли и съемки Паттинсона заставляют постоянно подстраивать планы.

В 2027 году пара планирует немного отдохнуть и определиться, где поселиться.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус (фото: Getty Images)

Уотерхаус также поделился ощущениями от длительных отношений. Она назвала их историю с Паттинсоном прекрасной и призналась, что до сих пор удивляется собственному счастью.

Ранее, по словам певицы, ее романы продолжались максимум около двух лет и завершались сложно.

Теперь она ценит, что они с актером уже столько времени вместе.

Говоря об отцовстве, Уотерхаус отметила: несмотря на необычный образ жизни, они оба испытывают близкую связь с дочерью.

Певица описала ребенка как счастливую девочку и сказала, что удовлетворена тем, как они справляются с родительскими обязанностями.

Напомним, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус начали встречаться в 2018 году.

Об их помолвке стало известно в конце 2023-го, а в марте 2024 года у пары родилась дочь.