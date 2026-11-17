Актеры Аарон Тейлор-Джонсон и Девон Террелл попали в объективы фотографов во время съемок нового минисериала Netflix "Enigma Variations". Wave RBC.UA сообщает, что актеры работали над романтической сценой на одной из заснеженных улиц Манхэттена, где их герои обменялись страстным поцелуем.

Фото со съемочной площадки

На них Тейлор-Джонсон, играющий главную роль, целует Террелла, после чего актеры обнимаются. Для сцены британский актер выбрал длинное серое пальто и черные брюки, а его коллега появился в темной куртке поверх серого худи.

Аарон Тейлор-Джонсон и Девон Террелл (фото: Getty Images)

Аарон Тейлор-Джонсон и Девон Террелл (фото: Getty Images)

Аарон Тейлор-Джонсон и Девон Террелл (фото: Getty Images)

Будущий проект Netflix станет экранизацией одноименного романа американского писателя Андре Асимана в 2017 году. Он также известен по книге "Назови меня своим именем", по которой сняли одноименный фильм с Тимоти Шаламе и Арми Гаммером.

В центре сюжета - Пол, которого играет Аарон Тейлор-Джонсон. Это мужчина, чья жизнь меняют многочисленные романтические отношения. Его история разворачивается в течение нескольких лет и переносит зрителей в Южную Италию, Новую Англию и Нью-Йорк.

Съемки нового минисериала Netflix "Enigma Variations" (фото: Getty Images)

Съемки нового минисериала Netflix "Enigma Variations" (фото: Getty Images)

Герой исследует свою сексуальность, испытывает сильные чувства, разочарования и потери. Сериал будет поднимать темы мужской идентичности, любви и поиска человека, с которым хочется провести жизнь.

Режиссером сериала стал Оливер Германус, известный по фильму Жизнь (Living). Сценарий написала Аманда Кейт Шуман, также выступающая исполнительной продюсершей.

Почему главную роль сначала должен сыграть другой актер

Интересно, что первоначально образ Пола должен был реализовать звезда сериала "Медведь" Джереми Аллен Уайт. Его участие в проекте было объявлено еще в начале 2025 года, однако в конце того же года актер покинул производство. Причины такого решения публично не разглашались.

В марте 2026 года Netflix подтвердил, что главную роль получил Аарон Тейлор-Джонсон.

Netflix не объявил дату премьеры "Enigma Variations". В то же время, первые фотографии со съемочной площадки уже дают представление о романтической атмосфере будущей истории.