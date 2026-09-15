64-летний Джим Керри изменился до неузнаваемости: как сейчас выглядит звезда "Маски"

Голливудский актер и комик Джим Керри снова оказался в центре внимания. Звезда опубликовал забавное видеопоздравление для своего давнего друга и коллеги Джеффа Росса по случаю его дня рождения.

Wave RBC.UA сообщает, что ролик заинтересовал поклонников, ведь это одно из немногих свежих появлений Керри в Instagram .

Как сейчас выглядит актер

В видео актер предстал в привычном для себя образе - с фирменной мимикой, энергичной манерой и чувством юмора. Керри адресовал Россу шутливые пожелания, еще раз продемонстрировав ту харизму, которая в свое время сделала его одним из самых известных комиков Голливуда.

Поклонники не обошли вниманием внешность 64-летнего актера.

В комментариях пользователи отмечали, что в этот раз он выглядит гораздо более знакомым, а его поведение напомнило публике Джима Керри со времен его самых популярных комедийных ролей в "Маске", "Эйси Вентуре" и других культовых лентах.

Почему поклонники заговорили о двойнике Джиме Керри

Новое видео появилось на фоне обсуждений облика актера после его появления на 51-й церемонии вручения французской кинопремии "Сезар" в Париже в феврале 2026 года.

Тогда фотографии и видео с красной дорожки активно распространялись в соцсетях. Часть пользователей обратила внимание на то, что Керри выглядел непривычно: его лицо казалось более округлым, волосы были заметно отросшими и седыми, а мимика - значительно более сдержанной, чем поклонники привыкли видеть в актере.

На этом фоне в сети начали появляться теории о том, что на публичном мероприятии якобы находился не сам Керри, а его двойник. В то же время, никаких достоверных подтверждений этим предположениям не появилось.

Джим Керри (скриншот)