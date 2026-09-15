64-річний Джим Керрі змінився до невпізнаваності: як зараз виглядає зірка "Маски"

Голлівудський актор і комік Джим Керрі знову опинився в центрі уваги. Зірка опублікував кумедне відеопривітання для свого давнього друга та колеги Джеффа Росса з нагоди його дня народження.

Wave RBC.UA повідомляє, що ролик неабияк зацікавив шанувальників, адже це одна з небагатьох свіжих появ Керрі в Instagram .

Як зараз виглядає актор

У відео актор постав у звичному для себе образі - з фірмовою мімікою, енергійною манерою та почуттям гумору. Керрі адресував Россу жартівливі побажання, вкотре продемонструвавши ту харизму, яка свого часу зробила його одним із найвідоміших коміків Голлівуду.

Шанувальники не оминули увагою зовнішність 64-річного актора.

У коментарях користувачі зазначали, що цього разу він має значно більш знайомий вигляд, а його поведінка нагадала публіці Джима Керрі з часів його найпопулярніших комедійних ролей у "Масці", "Ейсі Вентурі" та інших культових стрічках.

Чому шанувальники заговорили про двійника Джима Керрі

Нове відео з'явилося на тлі обговорень зовнішності актора після його появи на 51-й церемонії вручення французької кінопремії "Сезар" у Парижі в лютому 2026 року.

Тоді фотографії та відео з червоної доріжки активно поширювалися в соцмережах. Частина користувачів звернула увагу на те, що Керрі мав незвичний вигляд: його обличчя здавалося більш округлим, волосся було помітно відрослим і сивим, а міміка - значно стриманішою, ніж шанувальники звикли бачити в актора.

На цьому тлі в мережі почали з'являтися теорії про те, що на публічному заході нібито був не сам Керрі, а його двійник. Водночас жодних достовірних підтверджень цим припущенням не з'явилося.

Джим Керрі (скриншот)