17 лет вместе: жена Усика показала романтические фото с мужем, который изменил имидж

Екатерина и Александр Усики отмечают 17 лет супружеской жизни. 25 сентября супруги празднуют годовщину свадьбы, а по этому случаю жена боксера поделилась трогательными совместными кадрами.

Wave RBC.UA сообщает, что Екатерина опубликовала серию фотографий на своей странице в Instagram . На них супруги позируют вместе, обнимаются и нежно смотрят друг на друга.

Как изменился Усик

Внимание подписчиков привлекла не только романтическая атмосфера снимков, но и новый образ Александра Усика. Боксер сменил привычный темный цвет волос на светлый блонд с плавным оттенковым переходом.

У корней волосы остались темнее, в то время как верхняя часть имеет теплый светлый тон. По бокам Усик сохранил короткую длину, а сверху оставил чуть больше волос.

Александр и Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate)

История любви

Александр и Екатерина Усики - одна из самых известных украинских спортивных пар. Их история началась задолго до мировой славы боксера и больших чемпионских боев.

Пара познакомилась еще в юности в Симферополе. На тот момент Александр только делал первые шаги в боксе, а Екатерина была рядом с ним в период, когда профессиональная карьера спортсмена только набирала обороты. Их отношения постепенно переросли в серьезный роман.

25 сентября 2009 года Александр и Екатерина поженились. С тех пор жена стала для боксера одним из ближайших людей, поддерживавшим его во время важных этапов карьеры.

Вместе они воспитывают четырех детей - дочерей Елизавета и Марию и сыновей Кирилла и Михаила. Екатерина часто поддерживает мужа во время его боев и публично приветствует его с профессиональными достижениями.

За 17 лет брака Александр и Екатерина претерпели немало изменений - от первых лет семейной жизни до мировой популярности боксера.

Александр и Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate)