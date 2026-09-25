17 років разом: дружина Усика показала романтичні фото з чоловіком, який змінив імідж

Катерина та Олександр Усики відзначають 17 років подружнього життя. 25 вересня подружжя святкує річницю весілля, а з цієї нагоди дружина боксера поділилася зворушливими спільними кадрами.

Wave RBC.UA повідомляє, що Катерина опублікувала серію фотографій на своїй сторінці в Instagram . На них подружжя позує разом, обіймається та ніжно дивиться одне на одного.

Як змінився Усик

Увагу підписників привернула не лише романтична атмосфера знімків, а й новий образ Олександра Усика. Боксер змінив звичний темний колір волосся на світлий блонд із плавним переходом відтінків.

Біля коренів волосся залишилося темнішим, тоді як верхня частина має теплий світлий тон. З боків Усик зберіг коротку довжину, а зверху залишив трохи більше волосся.

Олександр і Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate)

Історія кохання

Олександр і Катерина Усики - одна з найвідоміших українських спортивних пар. Їхня історія почалася ще задовго до світової слави боксера та великих чемпіонських боїв.

Пара познайомилася ще в юності в Сімферополі. На той момент Олександр лише робив перші кроки у боксі, а Катерина була поруч із ним у період, коли професійна кар'єра спортсмена тільки набирала обертів. Їхні стосунки поступово переросли в серйозний роман.

25 вересня 2009 року Олександр і Катерина одружилися. Відтоді дружина стала для боксера однією з найближчих людей, яка підтримувала його під час важливих етапів кар'єри.

Разом вони виховують чотирьох дітей - доньок Єлизавету та Марію і синів Кирила та Михайла. Катерина часто підтримує чоловіка під час його боїв і публічно вітає його з професійними досягненнями.

За 17 років шлюбу Олександр і Катерина пережили чимало змін - від перших років сімейного життя до світової популярності боксера.

Олександр і Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate)