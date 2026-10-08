"Мне очень повезло". Алена Шоптенко о свадьбе с австрийцем, жизни в Австрии и новой профессии

В интервью для Wave RBC.UA Елена Шоптенко рассказала о жизни в Вене, учебе в Англии, отказе от постоянной погони за достижениями, поделилась деталями свадьбы с австрийцем Кристианом и раскрыла первый опыт съемок в кино.

Главное из интервью:

Елена изучает и внедряет танцевально-двигательную терапию как научно-доказанный метод работы с психикой через тело, а также проводит благотворительные проекты для помощи ветеранам в протезировании.

После лет суровой спортивной дисциплины хореограф позволила себе не работать на истощение, воспринимать собственную слабость как экологичное отношение к себе и давать время на проживание всех эмоций.

Муж Елены работает в сфере безопасности и гуманитарных миссий и глубоко болеет за Украину. Свадьба состоялась в замке Нижней Австрии с символичным соединением украинского обряда вставания на рушник и австрийского распиливания колоды.

Елена спокойно относится к ассоциациям с "Танцами со звездами", не считает отсутствие в новых ТВ-проектах поражением и активно развивается дальше, в частности, попробовала себя в кино, сыграв в фильме "Крашанки 2.0".

Это сокращенная версия разговора. Полное интервью смотрите на YouTube-канале "Wave РБК-Украина".

– Елена, вы живете в Вена с начала полномасштабной войны. Какую разницу в менталитете между украинцами и австрийцами вы сейчас чувствуете?

– Я не очень люблю обобщать, потому что мы можем говорить о сформировавшемся менталитете, а с другой стороны, все зависит от людей, с которыми ты общаешься напрямую.

Мне лично кажется, что австрийцы более сдержанны, чем украинцы, с точки зрения эмоционального выражения и вообще того, насколько близко они подпускают к себе людей. Искренность, душа нараспашку в нашем понимании – это не черта австрийцев.

Елена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

С другой стороны, они очень уважают чужие границы, личную жизнь. Чувствуется, например, что ты не можешь, в отличие от Украины, просто взять и снять человека или опубликовать его изображение, особенно детей, в соцсетях. Во-первых, это противозаконно. Во-вторых, свидетельствует о неуважении. Ты всегда должен спрашивать любого человека, можно ли его показывать. Скорее всего, люди просто будут отказываться что-то делать на камеру.

– Из того, что есть в Австрии – какие-то сервисы, услуги, нововведения, – что бы вы хотели иметь в Украине? Какой опыт нам стоит перенять?

– Социальное обеспечение пожилых людей. Это просто небо и земля. Каждый раз, когда видишь здесь пожилых людей, которые ходят по каким-то заведениям, гуляют по улице, которые не выживают, а живут своей полной жизнью, – это поражает. И, к сожалению, это то, чем мы не можем похвастаться.

Это социальное обеспечение действительно видно, и видна уважение к этим людям, видно, как они действительно живут своей жизнью: они работали очень много, платили налоги и, соответственно, сейчас имеют возможность жить в комфорте и хороших условиях.

– В целом Австрия – недешевая страна. Вы считали, во сколько обходится ваша жизнь в Австрии, базовые потребности?

– Во-первых, сейчас, думаю, цены уже такие же, как в Украине, возможно. Это на самом деле очень близко. Я не считала, честно говоря, потому что моя жизнь очень изменилась. Я, например, вообще не пользуюсь машиной в Австрии. В Вене пользуюсь только общественным транспортом, хожу пешком.

Ты на самом деле в Вене начинаешь очень рационально относиться к тому, как тратишь деньги. Есть разные социальные счета, сколько ты должен платить, и ты понимаешь, с одной стороны, куда это все идет, а с другой – это совсем другая система, чем в Украине, и это действительно забирает много ресурсов.

Елена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

– В начале полномасштабной войны вы больше занимались благотворительной деятельностью, у вас было много проектов, связанных с танцевальной сферой. Чем занимаетесь сейчас? Каковы ваши нынешние основные источники дохода?

– На самом деле я, пожалуй, одна из первых, кто начал танцевально-театральное направление в Украине. С момента, когда я вынужденно мигрировала в Австрию, я начала здесь получать образование, именно танцевально-терапевтическое.

Сейчас также занимаюсь социальными благотворительными проектами, делаю крупные благотворительные мероприятия, меня приглашают именно в Украину для сбора средств для ветеранов на протезирование. Я горжусь этими проектами, потому что здесь я вижу свою пользу, вижу, как моя профессия, мои навыки действительно очень полезны.

У меня целая программа, проект именно для восстановления психоэмоционального состояния через танец. Для украинцев это немного непривычно, но это научно-доказательный метод, который используется за рубежом именно для самоисследования, для работы с психикой.

Мы целостная система, мы не можем работать только с мозгом, есть еще тело, которое имеет очень большое значение в этой системе. И поэтому, работая со всей целостной системой, получаем соответствующий результат. Собственно, танцевальная терапия сейчас – одно из основных направлений, которым я занимаюсь и которое изучаю.

Елена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Пока у меня еще не закончено образование "Shadow Work". На мой взгляд, это мощнейший метод самоисследования и работы над собой. Метод основан на юнгианской психологии, на стыке коучинга, психологии и телесно-ориентированной терапии. Сейчас я уже почти заканчиваю эту часть обучения в декабре, сертифицируюсь и буду в этом направлении тоже работать.

Поэтому, если отвечать уже конкретнее на ваш вопрос: танцевально-двигательная терапия – то, чему я сейчас учусь и что уже внедряю в Украине, так же как и за рубежом, – это пока мое основное занятие.

Конечно, и преподавание танцев, очень понятных нам, привычного физического развития. Но опять же после понимания, что танцы гораздо больше, чем просто развлечение, все мои танцевальные направления где-то так или иначе включают элементы терапевтические.

– Что вы открыли о себе, проходя эти два направления нового образования?

– Я о себе очень многое открыла с момента полномасштабного вторжения, я думаю, как большинство украинцев, с момента вынужденной миграции, с момента утраты своих опор из-за потери прошлой жизни.

Я поняла, что самое важное, что у нас есть, – это мы сами. Не только то, о чем мы все говорим, стараемся в таком дисциплинарном обществе, нас всех приучили делать, выдавать результаты. По факту это важно, и при этом еще важнее не забывать о себе, о своей сущности, о себе как о человеке, который имеет право на ошибки, право на эмоции, право на слабость. Пожалуй, самое большое открытие за это время состояло в том, что потеря своих привычных способов жизни, своей жизни в целом – это не конец света.

Проходя через большие кризисы, через зоны дискомфорта, через определенные челленджи, человек растет. Это то, после чего ты оборачиваешься и говоришь: если я это прошел, у меня получилось, я понимаю, что смогу встретить любые другие сложности. Отношение к себе с заботой – пожалуй, самое важное, что я поняла.

Просто понимание себя, своих потребностей и предоставление себе времени просто прожить, пережить внутренние процессы, потому что даже горевание, даже просто грусть – она обязательна. Ведь если не проживаешь грусть в полном спектре, не можешь проживать все остальные эмоции в полном спектре.

– Если мы все должны позволять себе слабость, проживать эти, возможно, неидеальные моменты в себе – в чем вы позволяете себе быть слабой?

– Я человек, который всю свою жизнь достигал. Человек из спорта, который всегда соответствовал не своим, а чьим-то ожиданиям. Потому что это спорт, это нормально, ты должна соответствовать, всегда работать на очень больших оборотах. И это когда-то очень хорошо работало, и все достижения вышли именно через эти принципы, и, по мне, результат получился неплохой, то есть у меня есть классные навыки, есть профессия.

Мне повезло, что я всегда занималась тем, что действительно люблю, и всегда развивалась в том, что мне нравится. А я позволяю себе слабость сейчас не достигать. Для меня это слабость. Но на самом деле это, пожалуй, просто более экологичное отношение к себе.

Я позволяю себе не выполнять эту пятилетку, позволяю себе делать это в том темпе, в котором могу это сейчас делать, потому что моя жизнь состоит не только из работы, и вообще работа меня не определяет. Меня определяют мои качества, мои ценности. Видите, вы спросили о слабости, и я вам сказала о том, что себе позволяю, потому что для меня из-за моего бэкграунда это равно слабости, хотя на самом деле это нормальное экологичное отношение к себе.

Елена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

– Что сегодня помогает вам сохранять баланс в жизни, держать гармонию между собой и внешним миром?

– Не скажу, что я в полной гармонии, я на самом деле очень устала. Очень интересно – быть уставшей от поиска гармонии. С одной стороны, потому что мы так хотим ее найти. Я всегда себе говорю, что очень трудно понять и почувствовать гармонию, понять, что это для тебя, если ты всегда на бегу, всегда в состоянии достижений или действия.

Поймите меня правильно: невозможно не действовать, у всех нас есть обязанности, материнство – это обязанность, все это обязанности, мы их должны выполнять. При этом, пожалуй, нужно находить в этом время для спокойствия, где именно ты чувствуешь свои потребности.

И это трудно, действительно трудно, потому что задач очень много. У кого-то больше, у кого-то меньше, мы не можем сравнивать себя друг с другом. Просто это состояние спокойствия очень важно, и именно в нем ты понимаешь, куда двигаться дальше и что делать, чтобы достичь этой гармонии.

– Вы рассказывали, что для новых отношений вам нужно хорошо знать себя, принять себя, и чтобы этот новый человек стал для вас "тихой гаванью". Буквально вчера (запись разговора состоялась 1 октября – ред.) мы узнали, что эта "тихая гавань" у вас появилась, с чем я вас поздравляю – вы вышли замуж за Кристиана. Расскажите немного больше о вашем муже. Мы знаем, что он работает с гуманитарными миссиями?

– В том числе да, с гуманитарными организациями и крупными компаниями. Он работает в сфере безопасности и управления рисками, помогает организациям, в частности гуманитарным, крупным компаниям быть готовыми к различным рискам и проходить через кризисные ситуации. Это очень широкая тема, он работал очень много, в том числе в Украине.

Когда-то, когда работал в одной международной организации, Украина была регионом, за который он отвечал. Сделал очень много гуманитарных проектов, очень много работал в прифронтовых зонах. Это человек, который очень многое видел в своей жизни, поэтому мелочи его не выбивают из равновесия.

Пожалуй, самое главное то, что это невероятно добрый человек с очень мощными ценностями. И мне очень повезло, что именно этот человек рядом с моим сыном и что у него есть такой пример. Надо действительно сначала полюбить себя, принять себя, я действительно считаю, что это так и работает. Когда ты можешь принять все свои хорошие и теневые стороны, в том числе, тогда и рождается способность принимать другого человека и любить его.

Елена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

– Как вы познакомились? Что вас сблизило?

– Мы познакомились на одном из мероприятий здесь, в Вене. Это было благотворительное новогоднее мероприятие для детей-украинцев, переселенцев, чтобы дать этим детям праздник, Рождество, Новый год. Я там проводила мастер-класс для детей, мы с ними танцевали, а Кристиан был одним из соорганизаторов этого события.

Там мы познакомились. Он подошел, мы начали общаться, хотя, честно говоря, я не была особо настроена строить какие-то отношения. Но, несмотря ни на что, эта встреча оказалась судьбоносной, хотя никто об этом тогда не знал.

– То есть вы просто дружески общались, и эта дружба переросла в отношения? Или, возможно, это было так с вашей стороны, а Кристиан себе уже что-то рисовал?

– Думаю, скорее всего, с моей стороны это больше было такое... Мы встречались, общались где-то после полугода знакомства, начали только встречаться, до этого просто общались. Это было постепенное познание друг друга, очень спокойное, взвешенное. Вообще этот шаг для меня очень осознанный, как любой шаг.

Мне уже, знаете, около 40 лет, меняются принципы принятия решений, очень меняются. И тот факт, что Кристиан очень сильно болеет за Украину, всегда помогал моей Родине еще до нашего знакомства, и сейчас тоже – я его в шутку называю австрийцем, который конвертировался в украинца. Мне кажется, в нем гораздо больше от украинца, чем от австрийца.

Я просто знаю, что не смогла бы быть с другим человеком – я украинка, где бы я ни была, это моя идентичность, я ею горжусь, я ее несу. Человек, который не мог бы этого принять, не болел бы и не любил мою страну так же, как я, – я просто не могла бы быть с человеком, который этого не делает. Кристиан действительно каждый день мониторит все эти анализы рисков, ситуации с безопасностью в Украине, всегда мне присылает, мы всегда в курсе.

– Вы рассказывали журналистам, что между предложением, признанием и собственно свадьбой прошло примерно два с половиной года. Почему не спешили? Это было осознанное решение или какие-то другие обстоятельства мешали?

– Это, пожалуй, тот момент, когда я не так быстро сказала "да", как обычно. Я шучу. Я вижу в соцсетях – то, что это третий брак, – я не чувствую из-за этого никакого стыда или чего-то подобного, потому что все мои браки были очень осознанными и по любви на все сто. И сейчас этот брак я не хочу ни с чем сравнивать. Это очень странно, если честно, даже поднимать вопрос, кто в который раз женится.

Для меня это просто страница жизни, очень ценная, важная, и так просто получилось, что мы жили и узнавали друг друга. Для меня было важно пройти этот процесс. Учитывая психоэмоциональное состояние после полномасштабного вторжения, после потери привычной жизни и всего, что с этим связано, после вынужденной миграции – это тоже вызов. Поэтому все вместе в комплексе требовало времени. Самое ценное, что у нас есть, – это время, и это время мне было нужно, мы его взяли. Я очень рада, что человек воспринял это с уважением и пониманием.

Елена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

– У вас есть сын, у Кристиана есть дочь. Все ли между собой нашли общий язык?

– Это тоже очень большая работа, большая работа родителей прежде всего, чтобы получилась так называемая patchwork family (семья, которая состоит из взрослых и их детей от предыдущих отношений – ред.) – не знаю, как перевести на украинский. Извините, никогда не слышала такого.

– Вы сыграли свадьбу в старинном замке в Нижней Австрии. Расскажите, как совмещали украинские традиции, австрийские, что из чего переплеталось на вашей свадьбе?

– Это был очень важный момент, конечно, нашего ритуала, церемонии. Мы объединили австрийские и украинские традиции. Из украинской традиции мы, конечно, становились на рушник.

Для меня это был один из самых трогательных моментов – я стою на рушнике не в Украине, однако это все равно неотъемлемая часть меня. С австрийской стороны была очень смешная, классная, мне понравилась традиция – распиливание бревна.

– Дерева буквально?

– Дерева, реально дерево, двусторонняя пила, и мы должны были ее вместе распилить. Это на самом деле нелегко, потому что это можно сделать только если движешься абсолютно в унисон, прикладываешь одинаковую силу и делаешь это вместе. Это символ, который символизирует прохождение трудностей супругами.

Это очень здорово, и ты настолько это чувствуешь, опять же через тело, через движение – к тебе приходит осознание, что для преодоления трудностей в браке они должны делать это вместе, в унисон. Через движение ты реально понимаешь, что это очень важный элемент супружеской жизни.

Мы объединили эти традиции, и это оказалось очень комплексным, очень классным, очень трогательным. Опять же, как я говорила до этого, мы делали эту свадьбу, пожалуй, для себя прежде всего, чтобы просто познать, сделать этот переход в супружескую жизнь.

И да, конечно, кардинально ничего не меняется, потому что мы уже давно вместе, но этот ритуал дает какой-то дополнительный ресурс, дополнительные символы, которые потом с тобой на протяжении всей жизни.

– Учитывая, что у Кристиана есть своя история с Украиной, планируете ли совместную поездку в Украину?

– Мы всегда ездили вместе в Украину, в это время мы были вместе в Украине. Я, конечно, езжу чаще, чем Кристиан, где-то раз в два-три месяца, и мы уже несколько раз были с ним вместе в Украине.

– Я подумала, что было бы очень символично, если бы вы и отпуск, медовый месяц запланировали где-то в Украине, в Карпатах.

– Скажу, что мы давно о нем думаем. Я давно хочу привезти семью. Кристиан уже был в Карпатах, мы были с ним вместе. Я бы хотела, чтобы и Алексей уже приехал на запад Украины, увидел культуру, увидел Родину именно там, где собран наибольший культурный код.

Да, обязательно мы поедем еще не раз. Собственно, для нас Украина – второй дом, для Кристиана второй дом, для меня первый. Опять же, это нелегко – мы строим такую интернациональную семью, и при этом нас объединяет любовь к Украине.

Елена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

– А вы хотели бы вернуться в Украину окончательно, или все-таки рассматриваете жизнь за рубежом?

– Я сейчас живу на две страны, использую ситуацию по максимуму. Я живу в этой ситуации уже почти пять лет, адаптировалась к этому, и это, собственно, является моей жизнью. Как будет дальше – не знаю, правда.

Никто не знал, что будет полномасштабное вторжение. Я не была к этому готова. Поэтому после этого, честно говоря, ничего вообще больше не загадываю наперед. Стараюсь жить максимально здесь и сейчас, конечно, строя какие-то планы на будущее.

Знаю, что очень хотела бы жить в Украине, в мирной Украине, во всей красе нашей страны, со всем тем потенциалом, который она имеет, и главное – с потенциалом людей, которые в ней живут, потому что любая страна – это люди в первую очередь. Украинцы для меня – это просто…

Потому что я украинка, конечно, это моя Родина. Украинцы – это и в том, даже как они развиваются за рубежом, как возвращаются в Украину с этими знаниями и берут их с собой. Для меня украинцы – это больше, чем люди.

– Хочу поговорить еще немножко о танцах, о вашей танцевальной жизни в Украине. Я заметила, что больше всего люди ассоциируют вас с "Танцами со звездами", особенно тот сезон, когда вы победили с Владимиром Зеленским. Как для вас эта ассоциация?

– Это очень важная и очень громкая страница моей жизни, она проявилась еще больше, когда господин Владимир стал президентом. Но до этого, конечно, ассоциация с "Танцами со звездами" была всегда и всегда будет. У меня были очень разные состояния, очень разное отношение к тому, что я так сильно ассоциируюсь с этим проектом, потому что, конечно, я гораздо больше, чем "Танцы со звездами".

Я работала очень много на разных проектах в разных странах, не только танцевальных, и сейчас то, чем занимаюсь, – это новая квалификация, новые навыки. Но это всегда будет со мной.

Как я к этому отношусь? Очень спокойно. Если когда-то меня раздражало, что люди говорят, что узнают меня именно по этому факту, то с другой стороны – это правда. Конечно, люди это помнят, это были невероятные эмоции. Это о впечатлениях, которые люди чувствуют, позитивных, это был праздник для людей – садиться и смотреть это шоу. И кто я такая, чтобы забрать это у людей?

Ко мне иногда подходят и говорят: "Вы знаете, именно из-за "Танцев со звездами" я решила заниматься танцами". Это настолько сыграло мощную роль не только в моей жизни, но и в жизни других людей. Когда мне говорят, что начали танцевать из-за меня, когда я была в "Танцах со звездами", для меня это честь. Если я могу принести кому-то пользу собственным примером, я только за. Поэтому мое отношение спокойное, абсолютно нейтральное сейчас. И зная, что работа меня не определяет, и "Танцы со звездами" мою личность не определяют полностью – определяют часть меня, но я не только этот проект.

– Сейчас в Украине начинают восстанавливать танцевальные шоу, в частности "Танцуют все", уже идут съемки. Приглашали ли вас к участию, возможно, в судейство, вообще к работе над этими проектами?

– Я очень хорошо знакома с продюсером этих шоу. На "Танцуют все" я работала когда-то, очень давно, еще на первых сезонах, как хореограф-постановщик, но это не совсем мое шоу.

Если сравнивать с "Танцами со звездами", это больше моя специализация, хотя "Танцуют все" тоже о постановке бального танца. На этот раз я никоим образом не участвовала.

– Хотелось бы вам присоединиться или вы сосредоточены на своих направлениях сейчас?

– Я тоже задавала себе этот вопрос, и мне очень ценно то, что я очень спокойно на это реагирую. У меня нет какой-то жалости, что я в этом не участвую. У меня сейчас совсем другие направления, приоритеты, и я наблюдаю, как развивается моя жизнь. Это какой-то совсем другой виток: даже мое обучение, которое я сейчас прохожу, – все раскрывает совсем другую мою жизнь, с другими ценностями.

Это не значит, что хуже. Оно другое, для меня это абсолютно неизвестное. Я снова иду в эту неизвестность. С одной стороны, это страшно, потому что у тебя уже есть репутация, достижения, навыки. В этом я вижу как раз смысл жизни – развитие. Потому что оставаться в одной и той же роли, в одном состоянии – пожалуй, не очень для меня лично. Развитие – это одна из важнейших черт жизни, очень большая моя ценность, и я иду за этим развитием.

Для меня то, что я не участвую в этом, не является каким-то поражением. Просто сейчас мое развитие идет в другом направлении. Но я очень рада, что это происходит, потому что я болею за танец, как никто, в разных его проявлениях, я действительно знаю, что это неотъемлемая часть нашей жизни.

Елена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

– 8 октября в украинских кинотеатрах вышла премьера "Крашанки 2.0" – фильм, где вы сыграли саму себя. Расскажите, как вам предложили эту роль, почему вам стал интересен этот напрвление, планируете ли дальше участвовать в съемках кино?

– Да, опять же о развитии, я просто в восторге от этого опыта. Во-первых, это очень классный фильм, добрый, комедия, которая так нужна нам всем – просто человеческое добро, смех. Важно делать такие проекты. Я очень рада, что он состоялся.

Ко мне обратился режиссер Тарас Дудар, предложил сыграть роль самой себя. Кто я такая, чтобы отказываться сняться в украинском кино? Я была очень рада этому опыту, для меня это был первый опыт съемок именно в плане сыграть роль – хоть я и играла себя, это даже не совсем роль, но все равно надо было упаковать это в киносцену.

Для меня это большая честь, потому что, во-первых, приятно, что во мне увидели этот потенциал, пригласили, чтобы мы с Владимиром Гладким работали вместе, сначала поставили танец для этой сцены.

Владимир был невероятно старательным учеником, все получилось идеально, и потом во время съемок. Предложение пришло, и я почти сразу согласилась, вопрос был просто по графику, а в целом я с удовольствием согласилась, потому что это классно. Я считаю, что украинское кино классное, и его нужно поддерживать.

– Хотели бы еще такого опыта, возможно, уже прямо на конкретную роль какой-то героини, образа, а не камео?

– Скажу, что мне понравилось. Я, пожалуй, себя видела бы где-то в кино, если мой типаж, мои навыки подходят. Но это большая работа, этому надо учиться. При том, что, конечно, у меня как у представительницы креативной сферы, танцовщицы, хореографа, есть навыки работы с телом. Условно играть что-то в танце для меня не проблема.

Играть по-настоящему в кино – это совсем другие вещи, поэтому я себя не подчеркиваю, не называю актрисой никоим образом. Однако мне это интересно, и, возможно, когда-то, кто знает, какая-то роль или амплуа еще во мне раскроется. Но я понимаю, что для этого надо учиться, вложить время, силы, ресурс, чтобы на это действительно можно было смотреть. Я бы так сказала.

– Три года назад вы в своем Instagram написали: "Чувствую себя такой наполненной и вдохновленной". Как вы сейчас описываете свое состояние?

– Я себя чувствую взрослее. Чувствую себя немножко уставшей, все-таки большие эмоции забирают такой телесный ресурс. Чувствую себя счастливой в партнерстве со своим партнером – сейчас это слово очень часто используется.

Но при этом чувствую такое постоянное горевание на бэкграунде из-за того, что происходит в моей стране. Эта разность ощущений называется жизнью. Я уже чувствую себя живой прежде всего, принимая все процессы, все моменты, которые дает мне жизнь.