13 коротких вопросов Камалии: о миллионах, Birkin и возвращении в медицину

Певица призналась, на что ей жалко тратить деньги, какой вопрос журналистов ее раздражает и что она сказала бы себе в 18 лет
Певица Камалия раскрыла неожиданные подробности своей жизни - от финансовых привычек и отношения к роскошным вещам до личных потерь и планов вне шоу-бизнеса. Она также ответила, какую наибольшую сумму заработала за день и что сказала бы себе в 18 лет.
Артистка ответила на вопросы в эксклюзивном блице Wave RBC.UA.
Самая дорогая вещь в вашем гардеробе?
Наверное, украшение с известным бриллиантом.
Сколько денег сейчас у вас на карте?
Минус 28642 гривны.
Когда вы последний раз плакали?
Я плачу почти каждый день из-за погибшего на войне брата.
Какой удивительный комментарий получали в соцсетях?
Недавно мне написали в TikTok что-то вроде: "Камалия, может, хватит? У вас стресс, проблемы со здоровьем, зачем вам это все? Забирайте детей и уезжайте за границу". Для меня это был очень удивительный комментарий.
Камалия с дочерьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Кого из украинского шоу-бизнеса недооценивают?
Многих артистов.
А кого переоценивают?
Артема Пивоварова.
На что вам жалко тратить деньги?
На очень дорогие брендовые вещи, например Birkin.
Самая большая сумма, которую вы заработали за один день?
Около 7 миллионов гривен. Это был благотворительный вечер в Бельгии, где мы собирали средства для нескольких фондов.
Последний человек, которому вы писали в мессенджере?
Журналистка Маричка, с которой мы общались перед этим интервью.
Если бы завтра пришлось сменить профессию, кем бы вы стали?
Наверное, вернулась бы в медицину. У меня первое медицинское образование, и мне эта сфера всегда была интересна.
Какой вопрос от журналистов раздражает больше всего?
Не очень люблю вопрос на личные темы, особенно, когда это касается семьи.
Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
За что вам стыдно из прошлого?
Видимо за то, что иногда доверяла не тем людям.
Без чего не представляете своей жизни?
Без своих дочерей.
Что бы вы сказали себе 18-летний?
Не переживай. Всё будет хорошо. Иди своим путем и не сомневайся в себе.