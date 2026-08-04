13 коротких запитань Камалії: про мільйони, Birkin і повернення до медицини

Співачка Камалія розкрила неочікувані подробиці свого життя - від фінансових звичок і ставлення до розкішних речей до особистих втрат та планів поза шоу-бізнесом. Вона також відповіла, яку найбільшу суму заробила за день і що сказала б собі у 18 років.

Артистка відповіла на запитання в ексклюзивному бліці Wave RBC.UA.

Бліц із Камалією

Найдорожча річ у вашому гардеробі?

Напевно, прикраса з відомим діамантом.

Скільки грошей зараз у вас на картці?

Мінус 28 642 гривні.

Коли ви востаннє плакали?

Я плачу майже щодня через загиблого на війні брата.

Який найдивніший коментар отримували в соцмережах?

Нещодавно мені написали в TikTok щось на кшталт: “Камаліє, може, досить? У вас стрес, проблеми зі здоров’ям, навіщо вам це все? Забирайте дітей і виїжджайте за кордон”. Для мене це був дуже дивний коментар.

Камалія з доньками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Кого з українського шоу-бізнесу недооцінюють?

Багатьох артистів.

А кого переоцінюють?

Артема Пивоварова.

На що вам шкода витрачати гроші?

На дуже дорогі брендові речі, наприклад Birkin.

Найбільша сума, яку ви заробили за один день?

Близько 7 мільйонів гривень. Це був благодійний вечір у Бельгії, де ми збирали кошти для кількох фондів.

Остання людина, якій ви писали в месенджері?

Журналістка Марічка, з якою ми спілкувалися перед цим інтерв’ю.

Якби завтра довелося змінити професію, ким би ви стали?

Мабуть, повернулася б до медицини. У мене перша освіта медична, і мені ця сфера завжди була цікава.

Яке питання від журналістів дратує найбільше?

Не дуже люблю питання на особисті теми, особливо коли це стосується сім’ї.

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

За що вам соромно з минулого?

Мабуть, за те, що іноді довіряла не тим людям.

Без чого не уявляєте свого життя?

Без своїх донечок.

Що б ви сказали собі 18-річній?

Не переживай. Усе буде добре. Іди своїм шляхом і не сумнівайся в собі.