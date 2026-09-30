"Я вернулся". Арнольд Шварценеггер стал Санта-Клаусом в новой рождественской комедии

Арнольд Шварценеггер снова сыграл в рождественской комедии, но на этот раз в образе самого Санта-Клауса. В сети появился первый трейлер к фильму "The Man with the Bag", в котором его герой отправляется на поиски волшебного мешка и пытается спасти праздник.

Что известно о фильме "The Man with the Bag"

По сюжету герой Шварценеггера оказывается в сложной ситуации в канун Рождества. Одна из его помощниц, которую сыграла Аквафина, похищает волшебный мешок Санты.

Чтобы вернуть главный рождественский атрибут и спасти праздник, Санта обращается за помощью к бывшему вору Винсу. Его роль исполнил Алан Ритчсон.

Интересно, что The Man with the Bag станет первой совместной экранной работой Шварценеггера и Ритчсона. Несмотря на опыт в экшен-фильмах, на этот раз актеры оказались в центре легкой праздничной истории.



Кто еще сыграл в фильме и когда премьера

В ленте также снялись Лайза Коши, Кайл Муни, Кен Джонг, Джейн Краковски, Майкл Сирил Крейтон, Эдриан Мартинес, Роджер Барт и другие.

Премьера комедии запланирована 2 декабря 2026 на Prime Video.

Напомним, для Шварценеггера это не первая рождественская комедия. В 1996 году он сыграл главную роль в фильме "Подарок на Рождество", а теперь, спустя 30 лет, возвращается к праздничному жанру в образе Санта-Клауса.