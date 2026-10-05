Производство "Бэтмена 2" внезапно приостановили: в чем причина

Релиз ленты уже переносили, но на этот раз помешали личные обстоятельства
Долгожданный "Бэтмен 2" снова заставил фанатов ждать. Создатели временно приостановили производство фильма и назвали причину.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Variety.
Съемки фильма "The Batman Part II" приостановлены. Причиной стали семейные дела режиссера Мэтта Ривза.
"Производство "Бэтмена 2" временно приостановлено, пока Мэтт Ривз сосредотачивается на семейном деле. У Мэтт есть полная поддержка DC Studios. Мы с нетерпением ждем продолжения этого путешествия в ближайшее время", - заявил представитель студии.
Кроме Паттинсона, в актерский состав фильма вошли Скарлетт Йоханссон, Колин Фаррелл, Себастиан Стэн, Энди Серкис и Джеффри Райт.
Сначала сиквел должен был выйти на экраны 2 октября 2026 года. Впоследствии Warner Bros. перенесла релиз на 1 октября 2027 года, а в июле 2026-го студия объявила об очередном изменении даты – теперь фильм ожидается в феврале 2028 года.
Первый "Бэтмен" Мэтта Ривза вышел в марте 2022 года. Пока неизвестно, сколько продлится пауза в производстве и повлияет ли она на дату релиза.
Руководитель DC Studios Джеймс Ганн ранее называл длительный перерыв между двумя частями распространенным явлением в Голливуде.
Паттинсон в разговоре с Collider рассказал, что "Бэтмен 2" предложит совсем "другой взгляд" по сравнению с первой частью.
"Это настоящий поворот в сторону от первой части, но в то же время фильм сохраняет некоторые элементы ее атмосферы", - отметил он.
Актер также назвал проект очень амбициозным. Он надеется, что результат оправдает ожидания зрителей.