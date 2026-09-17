Известный историк и блоггер исчезает из эфиров из-за тяжелой болезни

Известный украинский историк и блогер Виталий Дрибница, автор YouTube-канала "Vox Veritatis" ("Голос правды"), временно приостановил выход новых видео. В настоящее время 61-летний историк находится в Германии, где проходит лечение.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на его Telegram -канал.

Эфиров на канале временно не будет

По его словам, в ближайшее время новых выпусков по его каналам не будет.

"В течение месяца, а может чуть-чуть и больше, видео на каналах выходить не будет. Нахожусь в Германии, в пригороде Берлина, на лечении", - написал блоггер.

По имеющейся информации, историк уже около десяти лет лечится от онкологического заболевания. После очередного курса химиотерапии его самочувствие ухудшилось, из-за чего Дрибнице понадобилось дальнейшее лечение за границей.

Ранее для историка был организован сбор средств на лечение в Германии. Необходимую сумму удалось собрать достаточно быстро. После этого Дрибница несколько раз обращался к подписчикам с просьбой больше не передавать ему деньги.

Виталий Дрибница (фото: wikipedia.org )

Кто такой Виталий Дрибница

Виталий Дрибница - украинский историк, педагог и блоггер из Белой Церкви. У него историческое образование, преподавал в Белоцерковском гуманитарно-педагогическом колледже и был соавтором школьных учебников по истории Украины.

Широкую популярность Дрибница получил как автор YouTube-канала "Vox Veritatis" ("Голос правды"). С 2021 года он записывает разговоры с россиянами в видеочатах.

После начала полномасштабного вторжения его канал стал особенно популярен и в настоящее время имеет почти 600 тысяч подписчиков.

Сейчас Виталий Дрибница взял паузу в работе из-за лечения. Когда именно он планирует вернуться в регулярные эфиры и видео, историк не уточнил.