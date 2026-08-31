Венский бал возвращается во Львов: где состоится Charity Viennese Ball 2026

27 ноября 2026 Львов опять станет городом бала. После многолетнего перерыва Charity Viennese Ball возвращается в город, где бальная культура веками являлась важной частью общественной и культурной жизни.

Wave RBC.UA сообщает, что в этом году одно из известнейших бальных событий Украины откроет новую страницу своей истории именно во Львове. Европейская бальная традиция сочетается с искусством, элегантностью и благотворительностью.

Что известно о событии

У Львова давняя история бальной культуры. С XVIII века здесь проводились большие танцевальные вечера, а в XIX веке балы стали неотъемлемой частью культурной и светской жизни города. Во львовских залах встречались представители шляхты и интеллигенции, художники, политики и представители разных культур.

Теперь эта традиция получает современное продолжение.

Charity Viennese Ball уже много лет развивает в Украине формат Венского бала, объединяя европейское культурное наследие с благотворительной миссией. Мероприятие проходит при поддержке и под патронатом Посольства Австрии в Украине.

Организаторы Charity Viennese Ball в Украине - соучредители бизнес-клуба The One in a Million Лидия Филатова и Светлана Третьякова.

В этом году особая локация Emily Resort превратится в главную бальную площадку происшествия.

Выбор Львова и новой локации символичен: балл возвращается в город с глубокими историческими корнями бальной культуры.

Charity Viennese Ball (фото предоставлено организаторами)

Главный цвет балла

Особым цветом бала станет сапфирово - насыщенный глубокий синий оттенок, символизирующий элегантность, глубину и утонченную красоту.

Хореографическую часть Charity Viennese Ball традиционно возглавит Макс Леонов, победитель проекта "Танцы со звездами". Уже четвертый год он готовит пары и дебютантов к Венскому балу, работая над постановками и танцевальной подготовкой участников.

По традиции торжественное открытие вечера будет принадлежать дебютантам. Их первый выход на паркет станет символическим началом бала и одним из главных событий вечера.

Однако Charity Viennese Ball - это не только о танцах и светской атмосфере. Событие имеет конкретную благотворительную цель - поддержать людей, проходящих сложный путь восстановления.

Таким образом, европейская бальная традиция во Львове сочетается с искусством, культурой, элегантностью, сильным коммьюнити и благотворительностью.

Charity Viennese Ball 2026 состоится 27 ноября в Emily Resort в Винниках, Львовская область. Приобрести билет на бал можно на сайте.