Віденський бал повертається до Львова: де відбудеться Charity Viennese Ball 2026

27 листопада 2026 року Львів знову стане містом балу. Після багаторічної перерви Charity Viennese Ball повертається до міста, де бальна культура століттями була важливою частиною суспільного та культурного життя.

Wave RBC.UA повідомляє, що цьогоріч одна з найвідоміших бальних подій України відкриє нову сторінку своєї історії саме у Львові. Європейська бальна традиція поєднається з мистецтвом, елегантністю та благодійністю.

Що відомо про подію

Львів має давню історію бальної культури. Від XVIII століття тут проводили великі танцювальні вечори, а у XIX столітті бали стали невіддільною частиною культурного та світського життя міста. У львівських залах зустрічалися представники шляхти та інтелігенції, митці, політики й представники різних культур.

Тепер ця традиція отримує сучасне продовження.

Charity Viennese Ball уже багато років розвиває в Україні формат Віденського балу, поєднуючи європейську культурну спадщину із благодійною місією. Захід проходить за підтримки та під патронатом Посольства Австрії в Україні.

Організаторки Charity Viennese Ball в Україні - співзасновниці бізнес-клубу The One in a Million Лідія Філатова та Світлана Третякова.

Цьогоріч особлива локація Emily Resort перетвориться на головний бальний майданчик події.

Вибір Львова та нової локації є символічним: бал повертається до міста з глибоким історичним корінням бальної культури.

Charity Viennese Ball (фото надане організаторами)

Головний колір балу

Особливим кольором цьогорічного балу стане сапфіровий - насичений глибокий синій відтінок, що символізує елегантність, глибину та витончену красу.

Хореографічну частину Charity Viennese Ball традиційно очолить Макс Леонов, переможець проєкту "Танці з зірками". Уже четвертий рік поспіль він готує пари та дебютантів до Віденського балу, працюючи над постановками й танцювальною підготовкою учасників.

За традицією, урочисте відкриття вечора належатиме дебютантам. Їхній перший вихід на паркет стане символічним початком балу та однією з головних подій вечора.

Однак Charity Viennese Ball - це не лише про танці та світську атмосферу. Подія має конкретну благодійну мету - підтримати людей, які проходять складний шлях відновлення.

Таким чином, європейська бальна традиція у Львові поєднається з мистецтвом, культурою, елегантністю, сильним ком’юніті та благодійністю.

Charity Viennese Ball 2026 відбудеться 27 листопада в Emily Resort у Винниках, Львівська область. Придбати квиток на бал можна на сайті.