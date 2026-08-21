Сентябрь в кино: суперсолдаты, пришельцы, наследие и барашек Шон

Сентябрь обещает быть насыщенным для киноманов. Зрителей ждут опасные эксперименты, пришельцы, борьба за семейное наследие и Геловин на ферме барашка Шона. Wave RBC.UA и независимая украинская кинодистрибьюторская компания Green Light Films рассказывают о новых фильмах в прокате, достойных вашего внимания.

"Идеальное оружие": в кино с 3 сентября

По сюжету бывшая армейская снайперша, а теперь мать-одиночка, живет вместе с дочерью в пустынном трейлерном городке. Ее новая мирная жизнь резко меняется, когда из секретного военного объекта вырывается отряд генетически модифицированных суперсолдат. Чтобы спасти семью, главная героиня вынуждена вернуться к своим боевым навыкам и вступить в борьбу с почти неуязвимым врагом.

Лента совмещает элементы экшена, триллера и научной фантастики. В центре - эксперимент, который выходит из-под контроля, женщина, которая становится последней линией обороны между человечеством и созданным им идеальным оружием.

Режиссер: Адам Уингард

В главных ролях: Адриа Архона, Дэн Стивенс, Эрик Уоргейм, Реджинальд Велджонсон, Майкл Бин, Алекс Перейра, Дрю Старки, Ребекка Голл.

Студия: А24

"Надежда": в формате IMAX – с 3 сентября, всеукраинский прокат – с 10 сентября

По сюжету, в отдаленном селе Гоуп Гарбор вблизи демилитаризованной зоны начальник полицейского участка Бомсок получает тревожные сообщения о появлении тигра. Пока деревня охватывает паника, а связь и помощь отрезаны из-за лесных пожаров, Бом-сок вместе с офицершей Сон-э пытаются защитить жителей. Охота быстро выходит из-под контроля: то, что кажется нападением дикого зверя, превращается в событие глобального масштаба - контакт с пришельцами ставит под угрозу все человечество.

Режиссер, автор сценария: На Хон Джин

В главных ролях: Хван Чон Мин, Чо Ин Сон, Хойон, Тейлор Рассел, Кэмерон Бриттон, Алисия Викандер, Майкл Фассбендер.

Фильм был представлен в Каннах и отобран к основному конкурсу 79-го Каннского кинофестиваля.

"Родственники" - в кино с 17 сентября

В центре событий – 80-летие бабы Нади, на которое собирается вся семья. Пока юбилярша празднует, ее родные уже мысленно делят будущее наследство – дом в селе под Киевом. Внучка дарит бабушке новый диван, сын - надгробный памятник, а невестка разрабатывает собственный план захвата дома. Кажется, у каждого из родственников уже есть свое видение того, кому достанется дом.

Но борьба за наследство быстро превращается в настоящий семейный круговорот. Родственники успевают перессориться, влюбиться, похоронить живую юбиляршу и несколько раз помириться. А пока каждый пытается получить свое, баба Надя, кажется, получает от всего этого наибольшее удовольствие.

Продюсер: Евгений Таллер.

В ролях: Галина Корнеева, Назар Заднепровский, Ирина Мак, Вера Кобзарь, Александр Ярема, Анастасия Иванюк, Антонина Хижняк, Любомир Валивоць, Елена Узлюк, Владимир Кравчук и Валерий Астахов. Камео – Дмитрий Волканов.

"Баранчик Шон и чудовище из Мохнявой долины" - в кино с 24 сентября

В новом приключении барашка Шона Геловин оказывается под угрозой, ведь на ферме Мохнява долина происходит беда: неуклюжий Фермер уничтожает любимую тыквенную грядку стада. Преисполненный решимости все исправить, Шон превращается в настоящего "безумного ученого", но его эксперименты быстро выходят из-под контроля. Когда Фермер загадочно исчезает, а в лесах Мохнявой долины начинает блуждать таинственный мохнатый зверь, Шон и его друзья вынуждены отправиться на его поиски и спасать ситуацию.

Режиссеры: Стив Кокс, Мэттью Волкер

Студии: Aardman, StudioCanal

Вот вариант финального абзаца в тональности Wave:

В сентябре в кино будет из чего выбирать: от масштабного экшена и научной фантастики до украинской комедии и анимационного происшествия для всей семьи. Так что независимо от того, хочется ли напряженного сюжета, легкой комедии или знакомых героев, в сентябрьской афише найдется история под настроение.