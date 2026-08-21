Вересень у кіно: суперсолдати, прибульці, спадщина та баранчик Шон

Вересень обіцяє бути насиченим для кіноманів. На глядачів чекають небезпечні експерименти, прибульці, боротьба за сімейну спадщину та Геловін на фермі баранчика Шона. Wave RBC.UA та незалежна українська кінодистриб'юторська компанія Green Light Films розповідають про нові фільми в прокаті, варті вашої уваги.

"Ідеальна зброя": в кіно з 3 вересня

За сюжетом, колишня армійська снайперка, а тепер мати-одиначка, живе разом із донькою у пустельному трейлерному містечку. Її нове мирне життя різко змінюється, коли з секретного військового об’єкта виривається загін генетично модифікованих суперсолдатів. Щоб врятувати родину, головна героїня змушена повернутися до своїх бойових навичок і вступити в боротьбу з майже невразливим ворогом.

Стрічка поєднує елементи екшену, трилера та наукової фантастики. У центрі — експеримент, який виходить з-під контролю, та жінка, яка стає останньою лінією оборони між людством і створеною ним ідеальною зброєю.

Режисер: Адам Вінґард

У головних ролях: Адріа Архона, Ден Стівенс, Ерік Воргейм, Реджинальд Велджонсон, Майкл Бін, Алекс Перейра, Дрю Старкі, Ребекка Голл.

Студія: А24

"Надія": у форматі IMAX - з 3 вересня, всеукраїнський прокат - з 10 вересня

За сюжетом, у віддаленому селі Гоуп Гарбор поблизу демілітаризованої зони начальник поліцейської дільниці Бом-сок отримує тривожні повідомлення про появу тигра. Поки село охоплює паніка, а зв’язок і допомога відрізані через лісові пожежі, Бом-сок разом із офіцеркою Сон-е намагаються захистити мешканців. Та полювання швидко виходить з-під контролю: те, що здається нападом дикого звіра, перетворюється на подію глобального масштабу - контакт із прибульцями ставить під загрозу все людство.

Режисер, автор сценарію: На Хон Джін

У головних ролях: Хван Чон Мін, Чо Ін Сон, Хойон, Тейлор Рассел, Кемерон Бріттон, Алісія Вікандер, Майкл Фассбендер.

Фільм було представлено в Каннах і відібрано до основного конкурсу 79-го Каннського кінофестивалю.

"Родичі" - в кіно з 17 вересня

У центрі подій - 80-річчя баби Наді, на яке збирається вся родина. Поки ювілярка святкує, її рідні вже подумки ділять майбутню спадщину - будинок у селі під Києвом. Онука дарує бабусі новий диван, син - надгробний пам’ятник, а невістка розробляє власний план захоплення хати. Здається, кожен із родичів уже має своє бачення того, кому дістанеться будинок.

Та боротьба за спадщину швидко перетворюється на справжню сімейну круговерть. Родичі встигають пересваритися, закохатися, поховати живу ювілярку й кілька разів помиритися. А поки кожен намагається отримати своє, баба Надя, здається, отримує від усього цього найбільше задоволення.

Продюсер: Євген Таллер.

В ролях: Галина Корнєєва, Назар Задніпровський, Ірина Мак, Віра Кобзар, Олександр Ярема, Анастасія Іванюк, Антоніна Хижняк, Любомир Валівоць, Олена Узлюк, Володимир Кравчук та Валерій Астахов. Камео - Дмитро Волканов.

"Баранчик Шон та чудовисько з Мохнявої долини" - в кіно з 24 вересня

У новій пригоді баранчика Шона Геловін опиняється під загрозою, адже на фермі Мохнява долина стається лихо: незграбний Фермер знищує улюблену гарбузову грядку отари. Сповнений рішучості все виправити, Шон перетворюється на справжнього "божевільного вченого", але його експерименти швидко виходять з-під контролю. Коли Фермер загадково зникає, а в лісах Мохнявої долини починає блукати таємничий волохатий звір, Шон і його друзі змушені вирушити на його пошуки та рятувати ситуацію.

Режисери: Стів Кокс, Меттью Волкер

Студії: Aardman, StudioCanal

Ось варіант фінального абзацу в тональності Wave:

Цього вересня в кіно буде з чого обирати: від масштабного екшену й наукової фантастики до української комедії та анімаційної пригоди для всієї родини. Тож незалежно від того, чи хочеться напруженого сюжету, легкої комедії або знайомих героїв, у вересневій афіші знайдеться історія під настрій.