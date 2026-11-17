Дебютные издания будет продавать только "Книгарня Є", а переводные книги будут представлять известные украинцы
В Украине начинает работу издательство BOOKSETTER, основанное в 2026 году. Оно будет издавать книги украинских и иностранных авторов, а продвигать их помогать медиапартнеру проекта 1+1 media.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на прессрелиз BOOKSETTER.
Эксклюзивным дистрибьютором первых изданий станет "Книжный магазин Е". Их можно будет приобрести в магазинах сети и на сайте.
Дебютный роман представит Людмила Барбир, ведущая "Сніданку з 1+1" на телеканале "1+1 Украина", актриса и лекторша 1+1 media school.
Название книги команда планирует объявить в ближайшие дни. Предзаказ откроют в скором времени.
Барбир станет первой посольством BOOKSETTER. В рамках программы для каждой переводной книги будут выбирать представителя среди украинских публичных личностей, который будет знакомить читателей с изданием.
1+1 media привлечет свои телевизионные и цифровые платформы и ресурсы партнеров. Издательство планирует запускать спецпроекты, партнерские интеграции и коллаборации, чтобы больше людей узнавали новые книги и авторов.
По словам генерального директора 1+1 media Ярослава Пахольчука, команда начала работать над BOOKSETTER еще до того, как российские атаки на украинские типографии, издательства и книжные склады приобрели нынешние масштабы.
При подготовке проекта команда взвешивала риски и рассматривала разные сценарии запуска.
"Но в конце концов пришли к выводу: откладывать дальше означало бы отказываться от того, что сегодня особенно важно поддерживать и развивать. Для нас издательство является продолжением последовательной работы по популяризации украинского языка, культуры и чтения", - сказал Пахольчук.
За бизнес направление BOOKSETTER отвечает Александр Ремезовский, имеющий опыт запуска и масштабирования бизнес-проектов. Сейчас команда готовит несколько книг в разных жанрах и рассматривает нестандартные форматы и совместные проекты с партнерами.
"Мы не планируем ограничивать себя отдельными жанрами или работать исключительно с уже известными именами", – отметил Ремезовский.
Главной редактором стала Ольга Кашпор. Она более 20 лет работает с контентом как журналистка, автор и редактор, а также руководила документальными и публицистическими спецпроектами.
Среди книг, готовых рассматривать команда, Кашпор называет мировые бестселлеры, беллетристику и дебюты украинских авторов.
"Главный критерий - чтобы книга касалась сердца и поддерживала, давала ресурс двигаться дальше", - сказала Кашпор.