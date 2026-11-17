В Украине начинает работу издательство BOOKSETTER, основанное в 2026 году. Оно будет издавать книги украинских и иностранных авторов, а продвигать их помогать медиапартнеру проекта 1+1 media.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на прессрелиз BOOKSETTER.

Где будут продавать первые книги BOOKSETTER

Эксклюзивным дистрибьютором первых изданий станет "Книжный магазин Е". Их можно будет приобрести в магазинах сети и на сайте.

Дебютный роман представит Людмила Барбир, ведущая "Сніданку з 1+1" на телеканале "1+1 Украина", актриса и лекторша 1+1 media school.

Название книги команда планирует объявить в ближайшие дни. Предзаказ откроют в скором времени.

Барбир станет первой посольством BOOKSETTER. В рамках программы для каждой переводной книги будут выбирать представителя среди украинских публичных личностей, который будет знакомить читателей с изданием.

1+1 media привлечет свои телевизионные и цифровые платформы и ресурсы партнеров. Издательство планирует запускать спецпроекты, партнерские интеграции и коллаборации, чтобы больше людей узнавали новые книги и авторов.

По словам генерального директора 1+1 media Ярослава Пахольчука, команда начала работать над BOOKSETTER еще до того, как российские атаки на украинские типографии, издательства и книжные склады приобрели нынешние масштабы.

В Украине запускается новое издательство при партнерской поддержке 1+1 media (фото предоставлено BOOKSETTER)

При подготовке проекта команда взвешивала риски и рассматривала разные сценарии запуска.

"Но в конце концов пришли к выводу: откладывать дальше означало бы отказываться от того, что сегодня особенно важно поддерживать и развивать. Для нас издательство является продолжением последовательной работы по популяризации украинского языка, культуры и чтения", - сказал Пахольчук.

Кто работает над издательством

За бизнес направление BOOKSETTER отвечает Александр Ремезовский, имеющий опыт запуска и масштабирования бизнес-проектов. Сейчас команда готовит несколько книг в разных жанрах и рассматривает нестандартные форматы и совместные проекты с партнерами.

"Мы не планируем ограничивать себя отдельными жанрами или работать исключительно с уже известными именами", – отметил Ремезовский.

В Украине запускается новое издательство при партнерской поддержке 1+1 media (фото предоставлено BOOKSETTER)

Главной редактором стала Ольга Кашпор. Она более 20 лет работает с контентом как журналистка, автор и редактор, а также руководила документальными и публицистическими спецпроектами.

Среди книг, готовых рассматривать команда, Кашпор называет мировые бестселлеры, беллетристику и дебюты украинских авторов.

"Главный критерий - чтобы книга касалась сердца и поддерживала, давала ресурс двигаться дальше", - сказала Кашпор.