Создатели фильма "Добре, що мама не знає" объяснили, почему не вырезали Темляка

Творческая команда фильма "Добре, що мама не знає" впервые публично прокомментировала свою позицию по поводу участия Константина Темляка в ленте. Актер исполнил одну из главных ролей, но на фоне обвинений в насилии со стороны его бывшей его присутствие в фильме и на официальном постере вызвало критику.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на зяаву создателей ленты в Instagram .

Почему Темляка оставили в фильме

Команда заявила, что знает о публичных обвинениях в адрес актера и его собственных комментариях по этому поводу. Создатели подчеркнули, что не поддерживают и не терпят насилие ни в каких его проявлениях, а также считают недопустимым обесценивать сообщение о нем.

В то же время, они отметили, что кастинг на роль состоялся еще в 2020 году, а съемки завершились в 2023-м. Обвинения бывшей партнерши актера появились в августе 2025 года, когда лента уже находилась на этапе постпродакшина.

В команде объяснили, что Темляк сыграл одного из центральных персонажей, который имеет один из самых больших хронометражей в фильме и связан с другими сюжетными линиями.

"Удаление или замена этой роли потребовали бы существенных изменений в драматургии и переработки значительной части уже отснятого материала", - объяснили авторы.

Создатели решили оставить ленту в том виде, в каком ее сняли. Среди причин такого решения назвали и желание сохранить память об участниках проекта, для которых фильм стал одной из последних работ. Речь идет об актерах Павле Ли, Юрии Фелипенко и каскадере Константине Агапове.

Постер фильма "Добре, що мама не знає" (фото: instagram.com/dobre_shcho_mama_ne_znaye)

Почему Темляк остался на постере и появился на допремьере

Отдельно команда прокомментировала присутствие актера на официальной афише. Они объяснили, что постер отображает персонажей и актерский состав.

"Мы понимаем, что для части аудитории его присутствие на афише выглядит как привлечение внимания к личности. Однако изображение актера на постере не означает одобрения его поведения вне творческого проекта", - отметили они.

Создатели также подчеркнули, что продвижение фильма не является поддержкой актера. По их словам, лента – результат работы более 400 человек, среди которых актеры, режиссер, сценаристы, операторы, художники, продюсеры и технические специалисты.

"Вся творческая команда не может нести ответственность за поступки одного человека", - добавили они.

Создатели также отметили, что Темляк не участвует в промокампании. Основное внимание во время презентации фильма в разных городах Украины уделяют другим актерам и участникам съемочной группы.

"Константин разово появился на допремьерном показе, а его комментарии и личное общение не отражают запланированных промоактивностей фильма", - отметили они.

В то же время создатели отметили, что уважают право зрителей критиковать фильм или отказаться от его просмотра. Они не призывают игнорировать обвинения или отказываться от собственных убеждений для поддержки ленты.

"Наше решение представить завершенную творческую работу остается неизменным. Свое отношение к ней каждый зритель определяет самостоятельно", - подчеркнули они.

О чем фильм "Добре, що мама не знає"

Уголовная ироническая комедия режиссера и сценариста Саши Литвиненко состоит из четырех связанных между собой историй о членах одной семьи, независимо друг от друга попадающих в опасные ситуации.

Темляк сыграл Макса – старшего брата, бывшего диджея и музыкального продюсера, который из-за долгов оказывается втянутым в криминал. Он вынужден искать пропавшего друга и одновременно разбираться с людьми, которым он должен.

В фильме также сыграли Роман Муленко, Лея Маевская, Павел Ли, Михаил Спиваковский, Екатерина Скрипко и Алексей Воротников.

Что известно о скандале с Константином Темляком

Напомним, в августе 2025 года бывшая партнерша, фотограф Анастасия Соловьева, обвинила актера в физическом и психологическом насилии во время их отношений, завершившихся в 2021 году.

После огласки он записал видео, в котором признал вину и заявил о готовности нести ответственность.

Также в тот период выяснилось, что актер общался с 15-летней девушкой, которой, согласно скриншотам переписки, присылал непристойные сообщения и фото. По словам девушки, на фоне огласки он также извинился перед ней.

В августе 2025 полиция сообщила о начале досудебного расследования по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие).

В сентябре этого года адвокат актера Любовь Зубицкая заявляла, что Темляку не сообщали о подозрении.

На фоне скандала актер также пережил развод с супругой-актриской Анастасией Нестеренко.