Тысячи костюмов и гигантские куклы: в Нью-Йорке пройдет масштабный хэлловинский парад

31 октября в Нью-Йорке состоится ежегодный Village Halloween Parade - масштабное хэллоуинское событие, которое собирает десятки тысяч участников в костюмах. Как сообщает Wave RBC.UA, приобщиться можно бесплатно, если прийти в тематическом образе.

Детали парада

Парад начнется в 19:00 на шестой авеню и пройдет по маршруту длиной примерно 2,3 километра.

Важное условие для тех, кто хочет присоединиться к походке: необходимо иметь геловский костюм. Вход для костюмированных участников бесплатный.

Организаторы ожидают яркого зрелища: десятки тысяч людей в необычных образах, гигантские куклы, более 50 духовых оркестров, танцоры и тематические платформы. Парад традиционно превращает улицы района в масштабное праздничное действо.

Тем, кто планирует наблюдать с тротуара, следует позаботиться о месте заранее. Больше всего зрителей обычно собирается на участке шестой авеню между Бликер-стрит и 14-й улицей.

Чем известен парад

Village Halloween Parade - одно из самых известных геловинских событий Нью-Йорка, позволяющее не только наблюдать за праздником, но и стать его частью.

На одну ночь улицы превращаются в пространство, где можно увидеть самые разные образы - от классических ведьм и вампиров до фантастических существ, персонажей попкультуры и сложных авторских костюмов.

Одна из главных особенностей Village Halloween Parade - его театральность. В отличие от обычных костюмированных вечеринок здесь важную роль играют не только образы участников, но и общая постановка.

По улицам двигаются гигантские куклы, которыми руководят специально подготовленные команды, выступают музыкальные группы, танцоры и актеры. Все это создает атмосферу живого карнавала, где переплетаются уличное искусство, театр, музыка и традиции Хэллоуина.

Парад стал площадкой для творческого самовыражения. Участники самостоятельно создают костюмы, экспериментируют с гримом, светом, материалами и механическими конструкциями.