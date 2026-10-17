Тисячі костюмів і гігантські ляльки: у Нью-Йорку пройде масштабний геловінський парад

31 жовтня в Нью-Йорку відбудеться щорічний Village Halloween Parade - масштабна геловінська хода, яка збирає десятки тисяч учасників у костюмах. Як повідомляє Wave RBC.UA, долучитися до неї можна безкоштовно, якщо прийти в тематичному образі.

Деталі параду

Парад розпочнеться о 19:00 на шостій авеню та пройде маршрутом завдовжки приблизно 2,3 кілометра.

Важлива умова для тих, хто хоче приєднатися до ходи: необхідно мати геловінський костюм. Вхід для костюмованих учасників безкоштовний.

Організатори очікують на яскраве видовище: десятки тисяч людей у незвичних образах, велетенські ляльки, понад 50 духових оркестрів, танцюристи та тематичні платформи. Парад традиційно перетворює вулиці району на масштабне святкове дійство.

Тим, хто планує спостерігати за ходою з тротуару, варто подбати про місце заздалегідь. Найбільше глядачів зазвичай збирається на ділянці шостої авеню між Блікер-стріт і 14-ю вулицею.

Чим відомий парад

Village Halloween Parade - одна з найвідоміших геловінських подій Нью-Йорка, яка дає змогу не лише спостерігати за святом, а й стати його частиною.

На одну ніч вулиці перетворюються на простір, де можна побачити найрізноманітніші образи - від класичних відьом і вампірів до фантастичних істот, персонажів попкультури та складних авторських костюмів.

Одна з головних особливостей Village Halloween Parade - його театральність. На відміну від звичайних костюмованих вечірок, тут важливу роль відіграють не лише образи учасників, а й загальна постановка.

Вулицями рухаються велетенські ляльки, якими керують спеціально підготовлені команди, виступають музичні гурти, танцюристи й актори. Усе це створює атмосферу живого карнавалу, де переплітаються вуличне мистецтво, театр, музика та традиції Геловіну.

Парад також став майданчиком для творчого самовираження. Учасники самостійно створюють костюми, експериментують із гримом, світлом, матеріалами та механічними конструкціями.