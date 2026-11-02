SVET x КИТ возвращается: на ВДНГ готовят новое аудиовизуальное шоу

21 ноября в павильоне "КИТ" на территории ВДНГ в Киеве состоится аудиовизуальное шоу "SVET x КИТ. ПОВЕРНЕННЯ". Электронная музыка, свет, 3D-графика и мультимедийные технологии объединятся в историю о возвращении главного героя вселенной SVET.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на анонс организаторов.

Каким будет шоу SVET x КИТ

По замыслу команды музыка и визуальная часть будут развивать общий сюжет.

Свет, графика и элементы сцены станут частями повествования, в центре которого - КИТ и его новая встреча с аудиторией.

КИТ является символом и центральным персонажем вселенной SVET. Его историю организаторы продолжают с каждым новым событием.

На этот раз путешествие героя описывают как метафору памяти, тяготения и связи, которая сохраняется несмотря на расстояние, время и перемены.

Ключевой темой станет возвращение домой - туда, где его ждут.

Специальную программу на шоу представят два европейских артиста.

Их имена в анонсе пока не раскрывают - организаторы обещают назвать участников в ближайшее время.