McDonald's выпустил коллекцию минибумбоксов с хитами Бритни Спирс и Аврил Лавин

McDonald's решил вернуть своим посетителям атмосферу 2000-х и представил необычную коллекцию минирадиоприемников. Игрушечные устройства не просто имеют ретродизайн, но действительно воспроизводят музыку: достаточно нажать кнопку, чтобы услышать отрывок популярной песни.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на официальный прессрелиз , акцию запустили в ресторанах McDonald's в Германии 28 октября 2026 года.

Из каких песен состоит коллекция

Коллекция состоит из пяти различных минирадио, каждое из которых имеет свой цвет и музыкальное сопровождение. Среди композиций - хиты, которые в свое время звучали чуть ли не отовсюду: "Toxic" Бритни Спирс, "Sk8er Boi" Аврил Лавин, "I Kissed a Girl" Кэти Перри, "Sorry" Джастина Бибера и "Traum" немецкого исполнителя Cro.

Каждое устройство воспроизводит примерно 30-секундный фрагмент одной песни. Так что изменить композицию на одном радиоприемнике не получится - для каждого хита предусмотрена отдельная модель.

Новинка стала частью ностальгической кампании "Endlich wieder bei Mecces" ("Наконец-то снова в Mecces"). Таким образом, компания переосмыслила игрушки, которые раньше можно было получить в рамках Happy Meal.

Теперь коллекционные радио рассчитаны не только на детей, но и взрослых, которые помнят музыку и попкультуру начала 2000-х.

Радиоприемники можно приобрести за дополнительную плату

Впрочем, на этот раз минирадиоприемники не раздают бесплатно вместе с детским меню. Их можно приобрести за дополнительную плату к определенным комбо: McMenü, McCafé Duo Grande или завтрак Duo Grande.

Акция продлится до 24 ноября 2026 года в участвующих заведениях или до завершения запасов.

Пока коллекция доступна только в Германии. О запуске подобной акции в других странах компания не сообщала.

Популярность у Threads

В Threads пользователи уже активно делятся фотографиями коллекционных минирадиоприемников McDonald's. Они показывают разные версии устройств, демонстрируют их дизайн и делятся музыкальными композициями, которые звучат по нажатию кнопки.

Судя по сообщениям, новинка вызвала особый интерес у ностальгирующих по попмузыке 2000-х.