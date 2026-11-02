SVET x КИТ повертається: на ВДНГ готують нове аудіовізуальне шоу
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Культура

SVET x КИТ повертається: на ВДНГ готують нове аудіовізуальне шоу

Імена двох європейських учасників оголосять згодом

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: SVET x КИТ на ВДНГ 21 листопада (афіша заходу)
Дата: 02 листопада 2026

21 листопада в павільйоні "КИТ" на території ВДНГ у Києві відбудеться аудіовізуальне шоу "SVET x КИТ. ПОВЕРНЕННЯ". Електронну музику, світло, 3D-графіку та мультимедійні технології об'єднають в історію про повернення головного героя всесвіту SVET.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на анонс організаторів.

Яким буде шоу SVET x КИТ

За задумом команди, музика та візуальна частина розвиватимуть спільний сюжет.

Світло, графіка й елементи сцени стануть частинами розповіді, у центрі якої - КИТ та його нова зустріч з аудиторією.

КИТ є символом і центральним персонажем всесвіту SVET. Його історію організатори продовжують із кожною новою подією.

Цього разу подорож героя описують як метафору пам'яті, тяжіння та зв'язку, який зберігається попри відстань, час і зміни.

Ключовою темою стане повернення додому - туди, де на нього чекають.

Спеціальну програму на шоу представлять двоє європейських артистів.

Їхні імена в анонсі поки не розкривають - організатори обіцяють назвати учасників найближчим часом.

SVET x КИТ повертається: на ВДНГ готують нове аудіовізуальне шоу
SVET x КИТ на ВДНГ 21 листопада (афіша заходу)
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