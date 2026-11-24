Стивен Спилберг работает над своим первым вестерном. Режиссер экранизирует роман ирландского писателя Кевина Барри The Heart in Winter. К актерскому составу будущей картины присоединились Киллиан Мерфи, Джесси Бакли и Марк Райленс.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Variety .

О чем будет фильм

Премьеру фильма предварительно планируют не раньше 2028 года. Сценарий к картине напишет Пол Томас Андерсон, известный по фильмам "Нефть", "Лакричная пицца" и "Одна битва за другой".

В центре сюжета - история ирландского поэта Тома Рурка, влюбляющегося в Полли Гиллеспи, невесту капитана местной шахты. Чувства оказываются взаимными, поэтому пара решает сбежать вместе и отправляется в Сан-Франциско.

Однако их путешествие превращается в опасное происшествие: за влюбленными преследует группа вооруженных бандитов.

Когда вышел роман

Роман The Heart in Winter вышел в 2024 году и объединяет историю любви, приключенческий сюжет и атмосферу американского Запада XIX века.

The Heart in Winter

Для Стивена Спилберга этот проект станет первым обращением к жанру вестерна за многолетнюю режиссерскую карьеру.

В главных ролях появятся Киллиан Мерфи, известный по сериалам "Острые картузы" и фильму "Оппенгеймер", Джесси Бакли, сыгравшей в ленте "Гамнет", и Марк Райленс, с которым режиссер уже работал над фильмами "Шпионский мост" и "Первому играл".

Официальная дата премьеры и другие подробности производства пока не объявлены.