Стівен Спілберг працює над своїм першим вестерном. Режисер екранізує роман ірландського письменника Кевіна Баррі The Heart in Winter. До акторського складу майбутньої стрічки приєдналися Кілліан Мерфі, Джессі Баклі та Марк Райленс.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Variety .

Про що буде фільм

Прем'єру фільму попередньо планують не раніше 2028 року. Сценарій до картини напише Пол Томас Андерсон, відомий за фільмами "Нафта", "Лакрична піца" та "Одна битва за іншою".

У центрі сюжету - історія ірландського поета Тома Рурка, який закохується в Поллі Гіллеспі, наречену капітана місцевої шахти. Почуття виявляються взаємними, тож пара вирішує втекти разом і вирушає до Сан-Франциско.

Однак їхня подорож перетворюється на небезпечну пригоду: за закоханими переслідує група озброєних бандитів.

Коли вийшов роман

Роман The Heart in Winter вийшов у 2024 році та поєднує історію кохання, пригодницький сюжет і атмосферу американського Заходу XIX століття.

The Heart in Winter

Для Стівена Спілберга цей проєкт стане першим зверненням до жанру вестерну за багаторічну режисерську кар'єру.

У головних ролях з'являться Кілліан Мерфі, відомий за серіалами "Гострі картузи" та фільмом "Оппенгеймер", Джессі Баклі, яка зіграла у стрічці "Гамнет", і Марк Райленс, з яким режисер уже працював над фільмами "Шпигунський міст" та "Першому гравцю приготуватися".

Офіційна дата прем'єри та інші подробиці виробництва поки не оголошені.