Шон Пенн и Эдриен Броуди снимаются в фильме "Остров Змеиный": что известно

В центре сюжета - секретная группа украинских водолазов
В столице Хорватии проходят съемки нового политического экшн-триллера "Остров Змеиный" (Snake Island). Роли в ленте исполняют оскароносные американские актеры Шон Пенн и Эдриен Броуди, а режиссерское кресло занял Даг Лайман.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой Danas.
Съемки фильма начались в июле. Съемочную площадку обустроили в центре Загреба – перед известной гостиницей Esplanade и вдоль улицы Михановича.
Для работы над фильмом там установили баррикады, мешки с песком и привезли военную технику.
Местные жители также заметили на улицах "вооруженных" мужчин в украинской военной форме.
В день съемок у гостиницы заметили Эдриена Броуди, а потом на площадке появился и Шон Пенн.
Sean Penn and Adrien Brody on set in Croatia! Snake Island is new thriller by Doug Lyman on the sabotage of the Nord Stream gas pipeline during the 2022 Russia-Ukraine conflict. pic.twitter.com/drs5vi9mbQ— Leslie (@mademoiselleles) August 10, 2026
Как сообщается, фильм будет посвящен диверсии на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, которая произошла 26 сентября 2022 года.
В центре сюжета - секретная команда украинских водолазов, которых следствие подозревает в причастности к взрывам.
Режиссером ленты стал Даг Лайман, известный по фильмам "Идентификация Борна", "Мистер и миссис Смит" и "Телепорт". Дата премьеры пока не известна.
Напомним, оба исполнителя главных ролей ранее публично выражали поддержку Украине. Эдриен в марте 2023 года записал видеообращение к украинцам, в котором заявил, что мысленно и молитвами находится вместе с людьми, длительно переживающими войну.
“I just want to send you all a message of support on this unfortunate anniversary.”#Oscar winner and one of the most talented actors of his generation, Adrien Brody @adrienbrody, wrote a sincere message of support to all Ukrainians.— UNITED24 (@U24_gov_ua) March 14, 2023
Thank you, Adrien!#StandWithUkraine pic.twitter.com/UmbyhHW1N8
Шон с самого начала полномасштабного вторжения России неоднократно приезжал в Украину. Актер встречался с президентом Владимиром Зеленским, украинскими военными и работал над документальным фильмом о войне.
В марте 2026 года Пенн снова приехал в Киев. Ради поездки в Украину он даже пропустил церемонию "Оскар", где получил свою третью статуэтку за роль второго плана в фильме "Одна битва за другой".
Зеленский и Шон Пенн (фото: instagram.com/zelenskyy_official)