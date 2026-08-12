Шон Пенн та Едрієн Броуді знімаються у фільмі "Острів Зміїний": що відомо

У столиці Хорватії проходять зйомки нового політичного екшн-трилера "Острів Зміїний" (Snake Island). Ролі у стрічці виконують оскароносні американські актори Шон Пенн та Едрієн Броуді, а режисерське крісло посів Даг Лайман.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Danas .

Де та як проходять зйомки фільму "Острів Зміїний"

Зйомки фільму розпочалися у липні. Знімальний майданчик облаштували в центрі Загреба - перед відомим готелем Esplanade та вздовж вулиці Міхановича.

Для роботи над фільмом там встановили барикади, мішки з піском та привезли військову техніку.

Місцеві жителі також помітили на вулицях "озброєних" чоловіків в українській військовій формі.

У день зйомок біля готелю помітили Едрієна Броуді, а згодом на майданчику з'явився і Шон Пенн.

Sean Penn and Adrien Brody on set in Croatia! Snake Island is new thriller by Doug Lyman on the sabotage of the Nord Stream gas pipeline during the 2022 Russia-Ukraine conflict. pic.twitter.com/drs5vi9mbQ — Leslie (@mademoiselleles) August 10, 2026

Про що буде "Острів Зміїний"

Як повідомляється, фільм буде присвячений диверсії на газопроводі "Північний потік" у Балтійському морі, що сталася 26 вересня 2022 року.

У центрі історії - секретна команда українських водолазів, яких слідство підозрює у причетності до вибухів.

Режисером стрічки став Даг Лайман, який відомий за фільмами "Ідентифікація Борна", "Містер і місіс Сміт" та "Телепорт". Дата прем'єри поки не відома.

Як Шон Пенн та Едрієн Броуді підтримують Україну

Нагадаємо, обидва виконавці головних ролей раніше публічно висловлювали підтримку Україні. Едрієн у березні 2023 року записав відеозвернення до українців, у якому заявив, що подумки та молитвами перебуває разом із людьми, які тривалий час переживають війну.

“I just want to send you all a message of support on this unfortunate anniversary.”Oscar winner and one of the most talented actors of his generation, Adrien Brody @adrienbrody, wrote a sincere message of support to all Ukrainians.



Thank you, Adrien!#StandWithUkraine pic.twitter.com/UmbyhHW1N8 — UNITED24 (@U24_gov_ua) March 14, 2023



Шон від початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово приїжджав до України. Актор зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, українськими військовими та працював над документальним фільмом про війну.

У березні 2026 року Пенн знову приїхав до Києва. Заради поїздки в Україну він навіть пропустив церемонію "Оскар", де отримав свою третю статуетку за роль другого плану у фільмі "Одна битва за іншою".

Зеленський та Шон Пенн (фото: instagram.com/zelenskyy_official)