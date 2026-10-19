Что посмотреть на Netflix: 5 новых минисериалов, от которых сложно оторваться

Wave RBC.UA рассказывает о 5 новых минисериалах на Netflix, которые можно посмотреть за выходные – от психологических триллеров до документалок о Майке Тайсоне.

С приходом дождливой и пасмурной погоды все меньше хочется выходить куда-то вечером и на выходных. А вот свернуться на диване и включить интересный сериал кажется великолепной идеей.

Из глубины

Мистический триллер об изолированном рыболовном городке, который начинает терроризировать неизвестное морское чудовище. Главный герой, суровый рыбак Келвин Пенни, пытается защитить свой городок и вместе с морской исследовательницей, доктором Фондом Говандер, разгадать происхождение существа.

Роль Пенни сыграл Джош Гартнетт, а звезда "Очень странных дел" Чарли Гитон исполнил роль его сына Уэйда. Сериал содержит всего 6 эпизодов.

Восточнее Эдема

Драма-экранизация одноименного романа Джона Стейнбека в 1952 году с Флоренс Пью в главной роли. Содержит 7 эпизодов.

История разворачивается в начале ХХ века в долине Салинас в Калифорнии и рассказывает о сложных отношениях двух поколений двух семей. Пью исполнила роль загадочной и жестокой Кэти Эймс, появление которой сильно влияет на и без того большую вражду между семьями.

Сюжет вдохновлен библейской историей Каина и Авеля и исследует вопросы отношений между братьями и обречен ли человек повторять ошибки своих предков.

Ловушка

Немецкий психологический триллер на 6 эпизодов, рассказывающий о писательнице Лиге Конрад. Она 10 лет не выходила из дома после того, как убили ее сестру, но все меняется, когда она замечает убийцу по телевизору. Героиня решает устроить опасную ловушку, чтобы привлечь его к себе.

Последнее дело Голмса

Испанский детективный минисериал содержит всего 4 эпизода и создан по мотивам одноименного романа Артуро Переса-Реверте.

События разворачиваются в 1959 году. Из-за страшного шторма 13 человек оказываются отрезанными от мира в старом отеле на небольшом острове у Майорки. Вскоре одну из гостей находят мертвыми и расследовать дело берется Бенхамин Басиль – бывший актер, когда-то воплотивший на экране Шерлока Голмса. Теперь ему придется применить детективные навыки своего персонажа в реальной жизни.

Тайсон

Документальный сериал о жизни и карьере одного из самых известных и грозных спортсменов в истории – Майка Тайсона.

В проекте рассказывается о бурной и сложной жизни боксера – от непростого детства и преступного подросткового возраста в Бруклине до карьерного взлета и последующего падения, финансовых затруднений, личных проблем и плохих привычек.

Сериал содержит 4 эпизода, по часу каждый.