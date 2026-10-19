Що подивитися на Netflix: 5 нових мінісеріалів, від яких складно відірватися

Wave RBC.UA розповідає про 5 нових мінісеріалів на Netflix, які можна подивитись за вихідні – від психологічних трилерів до документалок про Майка Тайсона.

З приходом дощової та похмурої погоди все менше хочеться кудись виходити ввечері та на вихідних. Натомість згорнутися на дивані та ввімкнути цікавий серіал здається чудовою ідеєю.

З глибини

Містичний трилер про ізольоване рибальське містечко, яке починає тероризувати невідоме морське чудовисько. Головний герой, суворий рибалка Келвін Пенні, намагається захистити своє містечко та, разом з морською дослідницею, докторкою Фондою Говандер, розгадати походження істоти.

Роль Пенні зіграв Джош Гартнетт, а зірка “Дивних див” Чарлі Гітон виконав роль його сина Вейда. Серіал містить всього 6 епізодів.

На схід від Едему

Драма-екранізація однойменного роману Джона Стейнбека 1952 року з Флоренс Пʼю у головній ролі. Містить 7 епізодів.

Історія розгортається на початку ХХ століття в долині Салінас у Каліфорнії та розповідає про складні стосунки в двох поколіннях двох родин. Пʼю виконала роль загадкової та жорстокої Кеті Еймс, поява якої сильно впливає на і без того велику ворожнечу між родинами.

Сюжет натхненний біблійною історією Каїна та Авеля та досліджує питання стосунків між братами та чи приречена людина повторювати помилки своїх предків.

Пастка

Німецький психологічний трилер на 6 епізодів, який розповідає про письменницю Лізі Конрад. Вона 10 років не виходила з дому після того, як вбили її сестру, та все змінюється, коли вона помічає вбивцю по телевізору. Героїня вирішує влаштувати небезпечну пастку, щоб заманити його до себе.

Остання справа Голмса

Іспанський детективний мінісеріал, містить всього 4 епізоди та створений за мотивами однойменного роману Артуро Переса-Реверте.

Події розгортаються в 1959 році. Через страшний шторм 13 людей опиняються відрізаними від світу в старому готелі на невеликому острові біля Майорки. Незабаром одну з гостей знаходять мертвими і розслідувати справу береться Бенхамін Басіль – колишній актор, який колись втілив на екрані Шерлока Голмса. Тепер йому доведеться застосувати детективні навички свого персонажа в реальному житті.

Тайсон

Документальний серіал про життя та карʼєру одного з найвідоміших та найгрізніших спортсменів в історії – Майка Тайсона.

В проекті розповідається про бурхливе та складне життя боксера – від непростого дитинства та злочинного підліткового віку в Брукліні до карʼєрного злету і подальшого падіння, фінансові труднощі, особисті проблеми та погані звички.

Серіал містить 4 епізоди, по годині кожен.