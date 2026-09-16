Россия уничтожила склад с реквизитом студии "Квартал 95"

"Квартал 95" понес потери в результате российской атаки дронов. Был разрушен склад с реквизитом студии. Огонь повредил декорации, сценические костюмы и другие вещи, которые команда хранила в течение 20 лет.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на заявление студии в Instagram .

Российская атака уничтожила состав "Квартала 95"

По данным студии, в ходе очередной атаки российских беспилотников было полностью разрушено складское помещение с реквизитом.

В нем хранились декорации, сценические костюмы и другие вещи, которые использовались в концертах, телевизионных шоу, фильмах и сериалах "Квартала 95" за последние 20 лет.

"Вместе с ним мы потеряли множество декораций, костюмов и вещей, которые в течение двадцати лет были частью наших концертов, телевизионных шоу, фильмов и сериалов", - говорится в заявлении студии.

В "Квартале 95" подчеркнули, что для команды уничтоженный реквизит имел не только материальную ценность. По словам представителей студии, каждый предмет связан со съемками, репетициями и созданием проектов.

На месте попадания работали подразделения ГСЧС. В студии поблагодарили спасателей и подчеркнули, что, несмотря на значительные материальные потери, команда продолжает работать.

"Русское оружие может уничтожить имущество. Но оно не может остановить нас. Мы продолжаем работать, писать новые шутки и помогать украинским защитникам", - заявили в "Квартале 95".

Также в студии заверили, что запланированные концерты пройдут по графику.

Как известно, утром 16 сентября российские войска атаковали Киев реактивными беспилотниками. В результате атаки в Святошинском районе столицы загорелось складское здание. По данным ГСЧС, 1 человек пострадал.