Росія знищила склад із реквізитом студії "Квартал 95"

"Квартал 95" зазнав втрат внаслідок російської атаки дронів. Було зруйновано склад із реквізитом студії. Вогонь пошкодив декорації, сценічні костюми та інші речі, які команда зберігала протягом 20 років.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на заяву студії в Instagram .

Російська атака знищила склад "Кварталу 95"

За даними студії, під час чергової атаки російських безпілотників було повністю зруйновано складське приміщення з реквізитом.

У ньому зберігалися декорації, сценічні костюми та інші речі, які використовувалися у концертах, телевізійних шоу, фільмах і серіалах "Кварталу 95" протягом останніх 20 років.

"Разом із ним ми втратили велику кількість декорацій, костюмів та речей, які протягом двадцяти років були частиною наших концертів, телевізійних шоу, фільмів і серіалів", - йдеться у заяві студії.

У "Кварталі 95" наголосили, що для команди знищений реквізит мав не лише матеріальну цінність. За словами представників студії, кожен предмет був пов'язаний зі зйомками, репетиціями та створенням проєктів.

На місці влучання працювали підрозділи ДСНС. У студії подякували рятувальникам та наголосили, що попри значні матеріальні втрати команда продовжує працювати.

"Російська зброя може знищити майно. Але вона не може зупинити нас. Ми продовжуємо працювати, писати нові жарти та допомагати українським захисникам", - заявили у "Кварталі 95".

Також у студії запевнили, що заплановані концерти відбудуться за графіком.

Як відомо, вранці 16 вересня російські війська атакували Київ реактивними безпілотниками. Унаслідок атаки у Святошинському районі столиці загорілася складська будівля. За даними ДСНС, 1 людина постраждала.